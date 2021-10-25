通膨隱憂，萬物皆漲，有土地資產、營運又成長的族群，可望成為市場震盪下攻守兼備的標的；市場指出，遠東新（1402）、南紡（1440）、國產建材實業（2504）因手中近期有土地進行開發，且今年業績有顯著成長，應會是因應通膨亂流中，穩定的投資標的。

遠東新在全台有57萬坪的土地資產，其中，土地面積約24公頃的板橋遠東通訊園區持續在開發中，今年第四季，總銷面積約7,000坪的住宅大樓，預計可完工公開銷售。

另外，桃園內壢廠也提出開發計畫，新開發計畫將包含住宅專區、商業專區、醫療專用區&公共設施用地。

除土地資產開發，遠東新今年的紡纖本業營運表現也有顯著成長，不論是R-PET的產能、以及越南新產線的擴充，都將為遠東新2022年營運注入新成長動能。

國際棉價大漲，激勵南紡棉紗、化纖本業的營運績效在2021年呈近十多年以來最曜眼的一年；今年前三季合併營收150.21億元，年增19.24％，上半年稅後淨利21.35億元，EPS 1.29元。

在本業之外的土地資產開發，南紡在全台有超過22萬坪土地，其中，持續開發中的南紡台南購物中心共分三期，一期已在2014年開幕營運，投資20億的二期商場也在去年12月試營運，第三期的5,700坪土地將朝住宅規畫，預計三年後推出。

另外，南紡台南仁德廠開發計畫，也在去年第四季上路；依南紡規劃，仁德暨化纖廠區土地資產活化規劃，是將既有46公頃工業區土地轉型為「南紡科技園區(TST PARK)」，規劃以5G、AI智慧相關產業為園區產業發展主軸，滿足5G產業需求的全方位科技園區。

市場估，以當地目前市場行情及可開發樓地板面積計，南紡科技園區開發完成後，未來總銷金額將超過350億元。

國內預拌混凝土龍頭廠國產建材，手中庫存訂單上看二年，且毛利較高的豪宅建案及科技廠辦出貨比例提升，使用高端混凝土的比例超過三成以上 ，預期今年出貨及獲利能力都會是近十多年來的高峰。

國產建材南港廠開發案則已進入實質開發階段，此案已獲台北市都市更新委員會決議通過。基地將規劃為A、B兩重建區段，開發興建完工後，國產約可分回4.6萬建坪，預計今年底取得建照。

(時報資訊)

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