電信三雄法說會將於11月1日由中華電（2412）打頭陣，台灣大（3045）、遠傳（4904）於11月4日接棒。市場預期，外資法人將聚焦2021年財測達成率、2022年資本支出、以及5G資費是否有進一步調降的空間等三大議題。

電信三雄在5G助陣，2021年前三季均繳出亮眼成績單，其中，中華電前三季營收1,505.9億元，年增1.7％，EPS為3.50元、年增7.8％，EPS已達全年財測目標的83％。台灣大前三季合併營收1,111.2億元，年增18％，稅後EPS為3.02元、合併EBITDA年成長5％，表現均優於全年業績展望。遠傳前三季合併營收610.37億元，自結EPS達2.19元，EPS已達全年度財測目標的85％。

電信三雄前三季獲利優於全年業績展望，加上年底原本就是手機購機旺季，又有雙11檔期、聖誕節及新年贈禮市場助陣，帶動4G用戶升級5G，同時有助於ARPU增加，全年獲利可望繳出超前財測目標的亮麗成績單。

至於外資法人關注2022年資本支出，據了解，2021年中華電信重砸431.5億元資本支出，相較2020年實際資本支出236億元，大幅增加195.5億元、年增82％，其中行動資本支出159億元，2021年是5G建設的高峰年，展望2022年，內部尚在編列2022年預算中，但據了解，由於5G大型基站覆蓋率大幅提升，2022年行動資本支出將低於2021年。

台灣大2021年整體資本支出118.15億元，其中，5G資本支出低於2020年，與中華電、遠傳等競業在2021年加碼行動網路資本支出的做法不同，2022年資本支出展望，目前尚不明朗。

遠傳2021年財測資本支出149億元創下近六年新高，對於2022年資本支出，總經理井琪昨日透露，2021年是遠傳資本支出的高峰年，2022年資本支出將低於2021年。

至於各界關注的5G資費，五家電信一致認為，台灣5G資費相較日本、南韓、美國、中國都要來得便宜，言下之意，並無降價意願，不過，市場觀察中華電信因為大股東是交通部，向來配合政策目標，電信龍頭未來是否針對5G資費進一步調整將動見觀瞻。

(時報資訊)

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