外資對被動元件產業看法分歧，上周高盛、大摩分別出具最新報告，大摩調降2022年MLCC成長幅度，雖預估國巨（2327）今、明二年EPS挑戰48元，但下修國巨目標價至450元。
高盛則聚焦國巨合併基美之後的轉型效益，堅定維持900元的目標價，價位是大摩二倍，巨大的價差令市場乍舌！
國巨將於27日召開法說會，公布第三季財報，外資券商雖然在2022年的景氣看法大相逕庭，然而大摩預估國巨今、明二年EPS都將挑戰48元，高盛對國巨今、明年的獲利預估值46.5元、55.8元，似乎在平均一季賺逾一個股本的趨勢上略有共識。
高盛認為，2022年MLCC的供需狀況可能優於預期，與2021年相較，2022年的汽車電子成長動能將有所改善，因需求在很大程度上受汽車晶片短缺影響。
此外，Chromebook需求雖然疲軟，但是高階PC、商用PC的需求可能更具彈性。
隨著汽車的訂單恢復，國巨在汽車、電動車市場的能見度可望持續拉高，而國巨與鴻海集團的合作，也將因鴻海集團在電動車（EV）的營運目標，而有中長期需求；在商用需求上，高盛證券認為，2022年上半年重返辦公室上班將帶動IT、PC升級需求。
至於大摩則下修2022年MLCC成長幅度，從8.9％下修至2％，且該券商報告認為，車用電子的出貨高於實際需求，除了調降國巨的目標價至450元之外，車電主力廠商村田、太陽誘電等目標價也遭大摩下修。
(時報資訊)
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