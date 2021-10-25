金屬機殼大廠可成（2474）第六度公告庫藏股買回進度，公司再買回1,105張自家股票，累計買回張數達11,107張，占預定買回張數2.5萬張約44.43％，距離庫藏股完全達陣還差13,893張，可成飆速買回自家股票令市場側目。
可成自今年9月16日開始執行庫藏股，執行期限將延續至11月15日，預計買回張數為2.5萬張。
可成22日盤後第六度公告庫藏股買回進度，本次斥資1.81億元買回1,105張庫藏股，平均買回價位為163.98元，高於上一次公告的買回平均價位，累計可成第二度庫藏股自實施以來，已經買回11,107自家股票，庫藏股執行進度約當44.43％，占公司已發行股數1.46％。
可成上周五收盤價落在164.5元，外資賣超983張，投信則買超134張，有庫藏股加持，可成股價不受大盤波動影響，維持橫盤。
(時報資訊)
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