LME銅價去年底開始醞釀漲勢，今年上半年持續飆高，儘管第三季呈現回檔，但銅箔供不應求，助漲加工費，讓PCB銅箔廠前三季營收大幅成長。法人表示，近期因全球能源問題未解，LME銅價又回升至破萬美元關卡，而正值傳統旺季，供不應求有望推動後續銅箔加工費再次上漲，預期將有利於PCB銅箔相關業者營運維持不淡。
PCB銅箔廠如金居（8358）、榮科（4989），今年在銅價及加工費同步上漲的帶動下，營收大幅成長，銅箔基板（CCL）作為PCB重要原料，上游銅箔漲價，CCL廠同步反應，包括台光電（2383）、聯茂（6213）、台燿（6274）、騰輝電子-KY（6672）等今年前三季累計營收均創下歷年同期新高。
根據台灣電路板協會（TPCA）統計，9月台灣上市櫃PCB原物料，包括玻纖紗/布、FCCL、CCL、銅箔、及其他原物料，總營收雖月減1.2％、但較去年大幅成長55.88％，累計前九月營收年增57.86％。以累計營收來看，其中又以銅箔廠的營收年成長幅度最大，達到98.77％，其次為CCL年成長幅度為50.59％。
業者指出，雖然第三季銅價回落，但大環境的挑戰一直都在，像是疫情、長短料等，如今又加上能源挑戰出現，銅箔供不應求的狀況難舒緩，銅箔加工費預期是欲小不易，即便第四季加工費不漲，但應該還是維持高檔。
榮科日前也指出，放眼2022年，市場前景依舊強勁，由於全球PCB銅箔產能跟不上PCB需求成長，加工費預期也會持穩，高端產品可望續漲，低端產品則可能稍弱一些，整體供需看起來仍是吃緊的狀態，因此樂觀看待明年營運有望維持成長趨勢。
不只銅價回升，同樣與PCB生產有關的錫，近期價格也突破新高，而錫製品廠昇貿（3305）有望受惠。法人表示，昇貿今年來除受惠LME錫價上漲、適時反映加工費，更重要的是高階產品拓展有成，帶動營運成長顯著。在電源新客戶、低軌衛星、半導體等領域挹注動能下，昇貿第三季營收創下多年來新高，法人預期昇貿受益產品組合優化、高階比重增加，第三季獲利可望有不小成長，同時旺季效應延續，樂觀預估該公司第四季有望維持與第三季一樣高檔的表現。
(時報資訊)
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