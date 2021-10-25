台灣光罩（2338）受惠於晶圓代工廠擴大8吋及12吋成熟製程晶圓光罩委外代工，加上IC設計廠因為尋求多個晶圓代工廠產能支援而需要多開晶圓光罩，推升台灣光罩9月營收5.57億元，第三季營收16.10億元，同創歷史新高。
台灣光罩目前產能滿載到年底，40奈米晶圓光罩開始導入生產，法人看好第四季營收將續創新高。
台灣光罩公告9月合併營收月增3.5％達5.57億元，較去年同期成長41.7％，創下單月營收歷史新高。第三季合併營收季增7.9％達16.10億元，與去年同期相較成長39.9％，續創季度營收歷史新高。累計前三季合併營收43.79億元，較去年同期成長30.5％，改寫歷年同期歷史新高紀錄。
台灣光罩第二季因為提列金融資產評價損失導致出現虧損，但第三季子公司持有股票價格走高，季底有望提列回沖，加上台灣光罩8月份處分聯電持股，合計獲利4.29億元，可挹注每股盈餘1.7元。法人預期台灣光罩在本業獲利回升、業外回沖及認列投資獲利等情況下，第三季獲利成長可期。
台灣光罩過去產品線以8吋晶圓光罩為主，但近年來已順利跨入12吋晶圓光罩市場，並獲得晶圓代工廠擴大釋出委外代工訂單。
台灣光罩在90奈米及65奈米晶圓光罩陸續量產並挹注業績表現，40奈米及28奈米晶圓光罩將在明、後兩年逐步放量出貨。
法人表示，全球前五大純晶圓代工廠都是台灣光罩客戶，有助於未來逐步擴大12吋晶圓光罩市場。台灣光罩65奈米晶圓光罩2021年第一季進入量產，40奈米晶圓光罩今年投入開發，最快第四季就可開始進入量產。台灣光罩第二季已啟動28奈米晶圓光罩開發，預估2023年上半年可進入量產。
台灣光罩轉投資美祿主要負責晶圓代工及封測代工的代理業務，下半年接單滿載。另一轉投資封測廠群豐已經逐步邁向獲利。
台灣光罩已取得大陸記憶體相關載板代理權，最快下半年就可開始營收貢獻。
法人看好，台灣光罩本業表現下半年會比上半年好，轉投資公司營運向上，後續營運仍具強勁成長動能，並對2022年營運維持樂觀看法。
(時報資訊)
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