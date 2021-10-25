IC設計廠原相（3227）2021年在遠距商機帶動下，使滑鼠晶片出貨動能暢旺，預期2021年全年業績將有望繳出雙位數成長的歷史新高表現。法人更看好，在美系、陸系等客戶下單動能續強，使安防、光學追蹤感測器及車用等產品出貨表現將更加強勁，可望推動2022年營運再創高峰。
原相2021年成功搭上遠距商機，推動光學滑鼠晶片及電競滑鼠晶片出貨動能強勁，且又成功轉嫁上漲成本給予客戶端，因此讓滑鼠相關業績繳出年成長雙位數表現，另外在遊戲機晶片市場受惠於任天堂Switch產品熱銷，使原相在2021年營運表現有機會改寫新高水準。
原相公告9月合併營收達7.46億元，累計2021年前三季合併營收為71.57億元、年成長26.0％，改寫歷史同期新高。法人估，原相全年合併營收有望達到年增約兩成水準，且獲利將賺進至少一個股本起跳，使業績順利改寫新高水準。
展望2022年，法人指出，原相推出安防、光學追蹤感測器及車用等產品線，目前都已經進入量產出貨階段，且由於晶圓代工產能將維持供給吃緊狀況到2022年，因此客戶提前下單意願積極，目前舉凡美系、陸系及日系等客戶都已經下訂2022年上半年訂單，可望使原相安防、光學追蹤感測器及車用出貨力道持續走強。
據了解，原相在安防、光學追蹤感測器及車用等產品線主要是應用在智慧門鈴、掃地機器人及車內手勢控制系統，由於產品品質具備不輸IDM大廠水準，因此成功吸引歐美品牌大廠及中國家電廠青睞。
法人指出，雖然遠距商機可能將使原相滑鼠晶片在2022年出貨下滑，不過由於安防、光學追蹤感測器及車用出貨可望看增，因此預期原相2022年業績再衝新高可期。
除此之外，原相新推出的常時啟動感測器（Always on Sensor）先前就傳出打入知名玩具大廠供應鏈當中，目前玩具大廠正規畫推出更多具備該感測器的產品，該產品線可望成為原相的後起之秀，替原相帶來新營運成長動能。
(時報資訊)
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