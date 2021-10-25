市場分析： 22日台股震盪整理，拉尾盤指數收16,888.74點僅小跌0.77點，周線收紅。儘管美國超級財報周表現亮眼，帶動台股指數向上墊高，21日一度攀上萬七關卡，但因美國IBM公布營收不佳，美股拉回整理，拖累相關資訊科技股表現，量能縮減，成交值為2,845億元，上檔反壓偏重。

由於近期晶圓龍頭台積電法說展望維持正向、美股企業財報利多加持，帶動台股隨美股走強，上周相繼收復月線、頸線16,850點，21日盤中站上萬七關卡，惜因後續追價乏力功虧一簣，後續有待量能增加，及其他利多支撐，台股仍具機會向上墊高，建議逢低布局、挑選上游晶圓代工、IC設計、高速運算、電動車與新能源類股為主。

觀盤重點：

近期市場考量FED褐皮書提到物價壓力，使美債殖利率再度轉強，加上11月初又有FOMC會議舉行，市場擔憂購債或明年升息進度可能加速，不確定性仍在，台股上檔除萬七關卡外，還有季線、半年線等重要反壓，恐不易一舉突破，預期短線為逢壓整理格局。

在11月中旬前，美股與台股仍處於公布第三季財報營收階段，多日大盤成交量仍低於3千億元，稍顯動能不足。觀察重點落在：1.股市量能是否回溫（3,000～3,500億）；2.美元指數發展（影響外資續買進意願）；3.美科技股財報公布表現。

台灣科技產業表現實力仍不容小覷，可趁此時機，檢視手中持股之未來成長性與營運前景。

投資建議：

因台股受中美多空因素交雜拉扯，表現起起落落。美國疫情狀況趨於穩定，消費攀高、但硬體需求趨緩，NB與PC需求較強；中國GDP放緩，要觀察中國地產後續影響消費情況。東南亞持續復工，對台廠相對有利。

整體來說疫苗、口罩、口服藥等供應無慮下，疫情逐漸帶來控制；中國限電危機是短期影響，不過雖有復電，但每一省狀況不同，儘管中國發電產能足夠，但缺煤情況與調升電價，對台廠有成本增加壓力，可能轉嫁於中下游業者。

近期要注意的是，台灣外銷訂單亦有趨緩跡象，加上疫情及供應鏈重組使得各企業陸續轉向國內生產或就近銷售地生產趨勢；全球擴大基建、疫情遞延需求，供應鏈重組等交錯影響，零碳目標所付出的高成本低污染等推升需求，都會使通膨居高不下，須留意市場對通膨的反應是否持續上升。

台股本益比目前略低於10年平均，中美市場回穩及東南亞疫情復甦，後續對台股市場看法樂觀，惟各產業未來差異化復甦，股價波動仍會較大。

操作布局上，看好產業包括：移動通訊、高速運算、電動汽車及新能源類為主軸，其中特別是5G無線通訊、光通訊、人工智慧AI、IOT（物聯網）、車用電子、伺服器與資料中心等為重點，建議投資人宜採逢低加碼，中長期布局方式，也可利用台灣科技型基金做定期（不）定額中長期布局。

(時報資訊)