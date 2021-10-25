＊除權息交易：瓦城、中壽

　＊法說會：盛群

　＊增資股買賣：易飛網、華立、天方能源、大城

　地產、長科*

　＊新股掛牌：宜新實業、全訊

　＊注意股票：宏達電、智原、世芯-KY、信驊、青

　雲、撼訊、朋程等

　＊恢復原融資比率及融券保證金成數：燁興

　＊降低融資比率1成及提高融券保證金1成：浪凡

　、晶心科、三能-KY、方土霖、寶島科、鉅邁、

　康聯訊

　＊暫停融券賣出（融券最後回補）：瑞軒、精聯

　（柯宗沅輯）

(時報資訊)

#股市備忘錄 #瓦城 #中壽 #易飛網 #華立

個股觀測

優良
持平
注意

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