全台24日大地震，再加上英特爾22日股價大跌11.68％，投資專家表示，二大利空不影響台股走勢，隨時序步入上市櫃超級法說會，聯發科及聯電等半導體相關法說會有望釋出後市看佳的動向，台股可望延續反彈走勢及挑戰季線，但量能須配合擴增逾三千億，指數才能站穩萬七關卡，看好IC設計、資產、金融、風電等類股。
上周美股走揚效應及外資持續買超，台股延續反彈行情，指數一度攀升到17,026點，周上揚107.55點及周K線連三紅，大盤指數10月來到22日累計僅小跌46.03點，本周29日收月線有機會拚收紅，其中科技法說周是本周重頭戲。
華南投顧董事長儲祥生表示，之前因市場對於景氣往下走疑慮影響盤勢拉回，但實際景氣不悲觀，且美股道瓊指數創新高，外資續買超台股，而內資積極作價，櫃買市場中小型股表現強過集中市場，短線到11、12月間指數有望再上攻17,500點，挑戰萬八難度較高。
(時報資訊)
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