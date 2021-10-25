台股成功守住年線及朝著萬七邁進，投信多方資金功不可沒，再搭著美股高科技類股如特斯拉、AMD、Netflix股價創高熱度，投信認養的電子股近期漲勢強勁，合計有強茂（2481）、智原（3035）等16檔內資甜蜜股有戲。

投信今年以來對台股積極偏多，統計至22日合計已買超485.65億元，相較外資今年以來賣超5,576.46億元，投信有望力挺台股到年底，迎接季底作帳。

挑選投信近五個交易日買超、持股水位8％以上、前九月合併營收較去年同期成長、股價技術面強勁及2022年展望樂觀的個股依序有強茂、智原、景碩、奇鋐、健策、漢磊、晶焱、同欣電、合晶、朋程、德微、世芯-KY、茂達、創意、晶宏、全新等，類股集中在矽智財（IP）、散熱、第三代半導體、矽晶圓、車用電子等。

台股反彈至萬七之際，近期投信鍾愛的個股，扮演重要維繫人氣及領頭羊的角色。

統一投顧董事長黎方國認為，台積電8月中旬宣布漲價消息後，矽智財（IP）股立即大漲表態，再搭配台積電對2022年展望樂觀，整體矽智財個股漲勢不斷。

德信證券自營部副總吳文彬認為，投信偏愛小股本、營運成長性強、產能擴增、2022年訂單能見度強的個股布局，尤其IC設計享有高本益比的評價，使得台股股王、股后均為IC設計如矽力-KY、信驊，21日曾為股后的力旺亦為IC設計股，因此帶動同族群的比價效應。

永豐投顧總經理李學詩表示，美股超級財報周展開，龍頭股財報優異，推升美股四大指數表現亮眼，台股與美股高科技連動，亦將受到激勵，緩步往萬七挑戰，同時28日龍頭電子股Nvidia及月底蘋果法說會登場，有望再度激勵費城半導體指數展開慶祝行情，台股電子股將輪動上揚，考量台積電漲勢暫歇，台股反彈至季線前，以個股表現為主。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意