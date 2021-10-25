加速5G涵蓋及通訊品質，電信三雄規畫2022～2023年著手採購小型基地台以增加5G室內覆蓋品質，加上立院交通委員會提案建議國產設備補助時程，從原本政府規畫的2023年提前執行，可望為本土小型基站設備商提早迎來5G採購商機。

電信三雄5G建設競賽，中華電信率先完成全台1萬座5G基站，預期年底將達陣1.2萬座目標，台灣大5G基地台在9月底已超過田7,000座，遠傳截至目前全台已超過8,500座5G基站，年底挑戰9,000座，1萬座的基站規模將在2022年達成。

業者表示，台灣5G建設2020～2021年以大型基地台覆蓋室外通訊品質為主，電信三雄5G基站目前已達到人口覆蓋八至九成，室內的涵蓋仍以4G網路為主，2022年除了持續大型基站建設，也將針對5G室內涵蓋部份展開小型基站建設。

中華電信已與中磊等多家台廠進行小基站測試中。遠傳電信今年8月底攜手仁寶、台達電、富鴻網、光寶、和碩、中磊、啟碁等國內七家主要RAN廠商，共組國產5G專網RAN生態圈，針對5G專網專網啟動端對端整合測試驗證，將加速建構國內5G自主供應鏈，加上國際電信業者及電信設備商積極規畫開放架構網路亦有助於台廠打入國際供應鏈行列。

行政院前瞻計畫已在2023～2024年編列為期兩年共計56億元預算，補助電信業者優先採購本土網通廠商生產的小型基地台，據了解，電信業者已著手規畫自2022年開始採購小型基站，且明年就有計畫採購本土廠商開發的小型基站，可望為台廠小型基站出貨成長增加動能。

法人分析指出，中磊已打入日本樂天、美國Sprint及印度大型電信商的供應鏈，智邦亦已加入美國電信大廠相關供應鏈行列，啟碁與電信設備大廠愛立信有長期業務合作，其它包括明泰、正文、華碩旗下亞旭等網通台廠近年積極投入5G小型基站等相關台廠，都可望成為受惠廠商。

至於電信三雄採購的時間點及規模，業者坦言，將視本土小型基站的品質、成熟度、及穩定性而定，大量採購的時間預期落在2023年。

(時報資訊)

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