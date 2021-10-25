晶圓代工產能吃緊，加上5G、WiFi 6需求持續擴增，讓乙太網路控制IC及WiFi晶片供給一路短缺，就連英特爾（Intel）也在法說會中提出當前狀況。法人預期，網通IC設計廠瑞昱（2379）將可望持續搭上WiFi、乙太網路控制IC缺貨漲價商機，營運一路旺到2022年。
晶圓代工產能吃緊，不論8吋及12吋晶圓產能都呈現一片難求狀態，其中WiFi、乙太網路控制IC缺貨情形一路從2021年初延續至今。供應鏈指出，目前WiFi、乙太網路控制IC幾乎已經確定將持續到2022年，即便筆電供應鏈出現庫存調整，交期仍舊沒有降低情況，價格亦同步維持高檔。
WiFi、乙太網路控制IC供給短缺情況，就連PC平台大廠英特爾也在日前法說會中示警，英特爾指出，目前英特爾自身供應的中央處理器（CPU）雖然充足，不過客戶端的WiFi、乙太網路控制IC等晶片仍舊呈現缺貨狀態，甚至最糟狀況將延續到2023年。
由於WiFi、乙太網路控制IC供給短缺，法人預期，晶圓代工廠將持續在2022年起開始調升代工價格，IC設計廠勢必也將同步漲價，因此看好瑞昱後續營運將持續搭上WiFi、乙太網路控制IC缺貨漲價商機，帶動營運持續衝高。
據了解，WiFi、乙太網路控制IC使用的晶圓製程為28奈米以上的成熟製程產能供不應求，即便晶圓代工廠開始擴建產能及新建廠房，但最快也必須等到2022年下半年才會到位，且不僅只有WiFi、乙太網路控制IC有增加產能需求，就連其他半導體零組件同樣也需增加投片量，因此供給增加恐怕有限，法人圈預期，瑞昱後續仍可望有漲價空間。
瑞昱公告9月合併營收達97.65億元、月成長1.4％，改寫單月歷史新高，推升第三季合併營收季成長12.1％至289.55億元，同創新高水準。累計2021年前三季合併營收為781.35億元、年增40.3％。
法人看好，瑞昱2021年全年合併營收將有機會年成長超過三成，且獲利將挑戰賺進三個股本，2022年隨著缺貨漲價商機延續，瑞昱營運可望持續改寫新高表現。
(時報資訊)
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