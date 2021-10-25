中油表示，國際原油價格漲勢未歇，本周油價持續啟動油價平穩雙機制措施，汽油吸收0.7元，柴油吸收1.7元；因此，25日凌晨零時起，汽、柴油各調漲0.6元及0.7元。
調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升30.1元、95無鉛汽油每公升31.6元、98無鉛汽油每公升33.6元、超級柴油每公升27.3元。
此外，台塑化跟進相同調整方案，25日凌晨1時起，參考零售價為92無鉛汽油每公升30.1元、95無鉛汽油每公升31.5元、98無鉛汽油每公升33.6元、超級柴油每公升27.1元。
全球國際煤炭及天然氣需求仍強，主要國家購買帶動市場價格攀升，加上美國宣布11月起鬆綁旅遊限制等因素，帶動國際油價持續上漲。
外電報導，美國最大的原油儲藏槽「庫欣原油」維持正常運作的最低水位是2,000萬桶，而過去兩周來，庫欣庫存大減逾400萬桶、至3,100萬桶，為2018年來新低。
(時報資訊)
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