第四季進入航空貨運旺季，歐洲線運價應聲喊漲，貨代業者表示，歐洲線10月上漲15～25％。由於貨櫃海運供應鏈瓶頸遲遲未解，帶動海運轉空運業務持續增加，業者預期，空運需求將迎來超級旺季。
貨代業者指出，受到疫情干擾，航空運力短缺，加上進入電子產品出貨旺季，使用手機、電腦下單購物的宅經濟蓬勃發展，網購電商貨物倍增，防疫醫療物資需求大增，及海轉空貨量激增，推升空運運價上揚。
進入第四季，因全球經濟復甦，刺激消費力增長，加上海運供應鏈瓶頸未解，美國塞港情況加劇，10月全球有近500～600艘船塞在各個港口，減損運力10～15％，造成海轉空業務大增，加上受到疫情反覆影響，空運供給仍然吃緊，運價將維持在高檔。
貨代業者表示，北美方面運價在9月調漲後每公斤已經超過400元，歐洲線運價約在每公斤250元上下，歐洲線在10月調漲後每公斤來到約285～310元。
(時報資訊)
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