面對歐、美經銷商庫存水位創史上新低，加上訂單爆滿，巨大集團預計砸下4,800萬美元、在越南平陽省投資設廠。為加速供應美國市場缺口，抱著「能做多少是多少」的規劃，巨大集團將採雙軌並進策略，在籌備越南新廠的同時，準備在越南租廠房與設備，2022上半年搶先投產輸美；至於越南新廠，預計2023下半年投產，長期總產能上看百萬台。

巨大集團表示，看好全球自行車與電動自行車市場的成長動能，持續擴增海外生產據點，提升集團全球競爭力；尤其看準越南自行車產業聚落已形成，且越南廠外銷美國享有關稅優惠，加上當地員工素質高，因此首選在越南投資設廠。

巨大強調，大陸自行車輸歐、輸美都得面對高關稅障礙，為了分散投資風險，巨大將中高階自行車與電動自行車留在台灣廠生產；中低價自行車與電動自行車、鋁合金材料在大陸廠生產；為布局美國市場，積極籌備越南廠；為貼近歐洲市場，已在荷蘭設廠，而匈牙利新廠也於去年7月順利投產。

巨大集團未來將加強集團生產自動化技術，並彈性調整亞洲及歐洲的生產基地，以短鏈供應、快速反應市場需求，提升產品價值及市占率，帶動集團持續成長。

由於全球疫情尚未穩定，自行車仍是炙手可熱的商品，市場需求並未消退，歐美通路手上庫存不到半個月，惟巨大坦言，受限於自行車零件供應不順，組裝產能難以持續向上提升，下半年訂單達交率僅約七成，加上航運成本上漲且船期拉長，造成出貨時程遞延，恐將影響下半年營收與獲利的成長表現。巨大集團看好全球自行車市場長期成長趨勢，因此持續在海外擴張產能，啟動越南廠投資計畫，增加自動化生產提升品質，確保巨大製造實力在產業的領先地位。

(時報資訊)

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