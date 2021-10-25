士電、富田、東元及大同等機電業看好電動車市場大有可為，全都搶攻電動車動力系統商機。富田成為特斯拉電動車供應鏈；士電、東元及大同都加入鴻海集團主導的MIH電動車平台；士電在電動汽機車及充電樁全方位布局；華城及中興電瞄準電動車充電樁市場。

東元、大同先後與工研院合作開發電動巴士動力系統，東元今年在貿協主辦2021台灣國際智慧移動展，發表電動車動力系統T Power+，模組化範圍150KW～300KW，適用在電動大客車、重型電動貨卡、港口AGV、渡輪等大型載具，計畫明年量產。

大同今年初發表250KW大型電動巴士動力系統，其中驅動器是與工研院合作開發，應用在大型電動巴士，明年計畫量產330KW動力系統，2023年將動力系統導入物流商務車。

士電布局電動車產業層面最廣，涵蓋電動汽機車動力系統及電動車充電樁。士電表示，光陽新開發電動機車及中華汽車e-moving，都用士電提供馬達及控制器的電動機車動力系統，三陽電動機車也會採用；士電還與日本、越南及大陸最大機車廠洽談9KW～10KW電動機車動力系統合作案。

士電與工研院、中華車三方合作，共同開發130KW～150KW電動汽車動力系統，應用在3.5噸電動物流車及SUV車，採用馬達與控制器一體的動力系統，預計2022年3月裝載在中華車電動物流車進行實車測試，未來將開發50KW～80KW動力系統。

電動車充電樁領域，士電投資「起而行綠能」，雙方策略聯盟，起而行新機種及新市場所需充電樁交士電生產，應用在高級住宅、辦公室及大賣場等場域。

華城生產變壓器起家，除在內湖建置台灣首座具充電樁的停車場外，也搶占全台電動車充電設備和服務網絡，預計年底前全台共建置15座快充站及300座營運AC充電樁。

中興電工嘟嘟房停車事業剛宣布，推出新品牌「iCharging」，進軍國內電動車充電服務市場，與永固、應安及車麗屋等連鎖停車及汽車百貨業，合作建置電動車充電樁，也與台灣聯通洽談停車場裝置電動車充電樁合作案，中興電工預計年底全台完成10個電動車充電樁建置，目標是三年內擴增至200個。

(時報資訊)

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