機械業因應電動車是未來市場主流，東台、上銀及友嘉等工具機集團超前部署，搶攻電動車產業設備商機！程泰集團董事長楊德華投資汽車零件廠宇隆跨足電動車領域，成為宇隆單一最大股東；台灣瀧澤開發PCB鑽孔機，鎖定車用電子業為客戶，可應用在電動車產業。

業者指出，美國總統拜登提出2030年電動車銷售占比達50％、歐盟訂出2035年全面禁售燃油車的目標，2021德國慕尼黑車展，參展汽車廠清一色全展出電動車，也讓電動車成為市場主流。台灣工具機廠少了引擎及變速箱等相關零件設備業訂單，首當其衝，初估訂單短少30～35％，業者競相卡位布局電動車產業。

東台集團董事長嚴瑞雄早在三、四年，就著手因應電動車將取代燃油車的新變局，東台集團表示，因應全球電動車市場需求提升，大陸占全球電動車市場比重極高，東台將攜手歐洲子公司PCI-SCEMM與Anger兩工具機廠，參加11月9日登場的上海國際汽車底盤系統與製造工程技術展覽會，展出新能源車輕量化結構件、電池殼等加工解決方案，共同搶攻亞洲市場。

東台集團表示，併購法國PCI-SCEMM及奧地利Anger兩家工具機廠，原本生產汽車引擎變速箱相關設備，近年轉型生產電動車相關設備為主，以電動車電池殼設備，打入歐洲汽車大廠電動車的供應鏈，訂單及獲利較穩定，也是東台進軍電動車市場的先鋒，其中奧地利Anger八成營收來自電動車，PCI-SCEMM及Anger兩公司年營收合計新台幣15～20億元，電動車占東台營收比重約一成。

無獨有偶，友嘉集團也切入電動車領域，提供電動車所需馬達外殼和齒輪等傳動件設備。

台灣瀧澤表示，公司主力產品在車床，應用在汽車齒輪箱及車殼，提供給汽車業既有客戶使用，新開發PCB鑽孔機及PCB成型機，提供給車用電子業，可應用在電動車產業。台灣瀧澤預估明年下半年至後年，PCB鑽孔機需求逐漸放量。

上銀以智慧滾珠螺桿布局電動車產業多年，目前小量出貨給電動車一階供應商，預計2022年第四季至2023年首季顯著放量。

機械金屬加工方面，智伸科併購旭申而成特斯特電動車供應商外，也與多家汽車零件一階供應商合作開發應用在電動車安全及傳動系統零件。時碩與全球最大汽車馬達供應商日本電產（Nidec）合作開發電動輔助轉向系統（EPS）馬達外殼，去年開始交貨。

(時報資訊)

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