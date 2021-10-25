自行車類股營運表現 台灣自行車產業此時正面臨一好球、三壞球的挑戰！好球是，疫後迎來史上最大的訂單潮，整車廠與零件廠訂單爆滿，今年營收與獲利續創新高可期；惟訂單滿手的背後，卻得面對三壞球，包括原物料價格飆漲、供應鏈海外廠生產不順，缺料問題惡化，以及船運不順、缺櫃造成的出貨遞延潮，導致自行車成品、半成品、原物料塞滿倉庫，庫存飆新高。

自行車業者表示，部分供應鏈第三季遭逢越南廠被迫停工或降產，加上大陸自第四季起祭出限電政策，昆山是台商自行車產業大本營，包括整車廠、輪胎廠、零件廠都在昆山設廠，限電降產與原物料價格飆漲，恐將侵蝕毛利率；而缺料與缺櫃造成的出貨遞延潮，是自行車業者直到2022年都得面對的課題。

自行車產業疫後受惠歐、美國家鼓勵民眾以自行車取代搭乘大眾運輸工具，加上休閒運動風盛行，帶動高階自行車與電動自行車熱銷，掀起自行車搶購潮，挹注整車廠雙雄─巨大、美利達及零件廠如桂盟、日馳、利奇，今年前三季營收與上半年獲利，均創同期新高紀錄。

自行車產業自去年第二季至今年第三季，整整六個季度迎來百年一見的榮景，因為自行車熱銷，歐美國家、甚至亞洲地區，目前庫存水位普遍降到史上新低；不僅缺貨，進入第四季以來，訂單滿手的整車廠與零件廠，都同樣面臨缺料、缺櫃、原物料價格飆漲、供應鏈生產不順等種種難題。

零件廠表示，一台自行車，單是關鍵零組件的供應鏈就近20家，且台灣自行車產業高度倚賴日本零件大廠，當日本大廠的馬來西亞廠，因東南亞疫情衝擊被迫暫時關廠、近期又因大陸限電造成昆山廠不定期停產時，缺料情況加劇，供料從六個月延長到22個月，整車廠因缺料造成半成品塞滿倉庫，甚至得外租倉庫因應；而零件廠眼看原物料價格飆漲，而訂單又滿手，倉庫同樣塞滿備料。 自行車業者不僅得面對缺料與缺櫃的考驗，還得面對大陸工廠不定期限電、影響產能的挑戰！以昆山市為例，自9月底起不定期發出停電訊息，且調整浮動電價，電費調漲近二成。

業者表示，電價、原物料價格上漲，還可以適度轉嫁給客戶端，但缺電停產，勢必影響工作天數與上下游供應不順暢，產能減少恐讓交期一再延長！在大陸設廠的上市櫃零件廠，9月底因無預警的停電四天，導致9月營收表現不如預期。慶幸的是，大陸市場需求已趨緩，加上歐美市場持續暢旺，預期自行車產業今年整體營運續創新高仍可期。

(時報資訊)

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