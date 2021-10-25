儘管供應鏈缺料及國際海運缺櫃、塞港等不利因素衝擊，品牌廠宏碁（2353）今年以來顯示器業務維穩增長力道向上，預期全年出貨雙位數年增的目標將可達陣外，看好目前供需缺口仍超過兩成，同時混合式工作／學習的生活將成常態，宏碁亦對明年設下積極的雙位數續增高標。
宏碁數位顯示事業群總經理簡慧祥表示，面板在過去數個季度供應吃緊的情況，進入下半年後已有紓緩，尤第四季在TV需求出現修正後，面板價格也明顯回穩，目前看起來直至明年上半年價格都將趨於穩定，有利於顯示器市場的面板供應鏈供貨進一步好轉。
受到成熟製程的半導體產能不足，加上海運物流缺櫃、塞港，導致出廠的顯示器產品運送到消費端的時程拉長了二～三倍，簡慧祥指出，目前通路端的庫存水位皆仍偏低，估算手上待出貨的訂單供需缺口仍然有20～30％左右。
展望第四季到明年上半年的市況，簡慧祥釋出樂觀正面看法，除預期混合式的工作／學習型態將成為未來生活常態，企業啟動back-to-office亦將帶動商用需求，宏碁在持續緊抓主流產品需求外，也將繼續著力於高利基的電競及專業型機款，同時聚焦「愛視力」，及「愛乾淨」、「愛地球」等訴求，強化產品競爭力與差異化，力拚明年出貨續以雙位數年增力道成長。
國際數據中心IDC指出，今年上半年在延續居家辦公／學習的需求下，家用及電競仍為整體顯示器市場帶來強勁的出貨成長力道，不過對於下半年看法就不若宏碁樂觀，預期市場需求將逐漸降溫，並在2022～2024年持續小幅走滑。
IDC並預估，2021年全球桌上型顯示器市場總出貨量將可突破1.47億台，以超過7％的年增幅站上2012年來高峰，惟至2024年將逐年遞減，至2025年時全球出貨量約達1.39億台，皆維穩高於2020年及疫情前幾年的表現。
(時報資訊)
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