亞光（3019）旗下亞泰影像（4974）因訂單滿手，為去化訂單，持續進行擴產，目標是將既有的彩色感測模組年產能由3,200萬套擴增至3,800萬套，初估若達到全產，屆時年產能將因而增加10％至15％。亞泰指出，新產能已按原訂計畫在9月開出，量產效益可望自今年第四季起開始發酵。
亞泰影像為全球第二大影像感測器模組廠，產品具備掃描、辨識、檢查及儲存傳訊功能，廣泛應用於多功能事務機、掃瞄器、影印機及儲存傳訊裝置，其中以多功能事務機及掃瞄器居多，目前全球前五大多功能事務機品牌中，亞泰影像囊括四家，受惠於遠距生活到來，多功能事務機（MFP）需求也受到帶動，亞泰去年EPS以5.16元創高，今年業績持續向上，今年上半年EPS 2.98元也跑贏去年同期的EPS的2.63元。
為去化訂單，亞泰今年特別斥資1.5億元到2億元用以擴產，亞泰指出，新產能已於今年9月到位，由於擴產廠地在深圳，受到大陸限電以及零組件缺料影響，9月營收並未發揮戰力，單月營收僅3.51億元，呈雙減，分別較上月及去年同期衰退16.13％及3.36％。不過，累計前三季營收32.71億元仍較去年同期成長13.33％。
亞泰主要廠區位於中國深圳及緬甸，在擴產前，大陸廠和緬甸廠的產能占比約為六比四，如今隨著深圳廠新產能到位，未來大陸廠的產能占比還會再提升。
雖然亞泰9月營收受到大環境影響走弱，不過因7、8月連續兩個月營收創歷史新高，也牽動第三季營收11.85億元同步創高，並寫下連六季營收守穩10億元關卡的佳績，至於第三季獲利表現能否和營收連袂創高，亞泰表示，財報尚未結算，尚無法對外說明，只能說「還不錯」，也讓下半年獲利優於上半年的支票兌現的可能性大增。
(時報資訊)
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