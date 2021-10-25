雲端服務商伊雲谷（6689）助傳統產業數位轉型，近期攜手台灣雞蛋供應商「山水畜產」（大武山牧場），一步步從解決數據孤島、打破數據藩籬，最終到上雲，透過以「數據養好蛋」，翻轉過去畜牧業只能「看天吃飯」的困境。
畜牧業向來看天吃飯，山水畜產表示，在過去的作業流程中，需要人員親自巡場、紀錄並整理登打的數據，耗時又耗力。不過透過數據以及雲端，將可以翻轉此一過去無法改變的處境。伊雲谷表示，山水畜產自十年前便導入自動化機械，如今進一步發揮數據的效力，將數據串接整合並上雲。而伊雲谷處理數據孤島的問題，將分散於不同系統、格式各異的數據整合，之後再將飼養、洗選及品管部的數據放上雲端。
打破數據藩籬後，伊雲谷也助山水畜產逐步產出三大部門的關鍵報表，並透過關鍵生產指標預測及異常告警，讓管理團隊更有效率地達成營運決策最佳化。
山水畜產表示，在伊雲谷幫助下，過去需要人力登錄的數據自動上雲後，還能彙整成關鍵報表，提升整體營運的敏捷性。對工作人員來說，則可以更即時地判斷雞隻的狀況，藉科學化的方式，找出最佳的養殖方法，提升雞蛋品質，確保消費者體驗。此外，透過數據雲端整合，除可使管理團隊能迅速掌握生產動態，更能以此長期累積的大數據為基礎，進一步導入AI人工智慧技術進行生產預測，使資訊能發揮更大的效益。
伊雲谷從2014年跨入雲端範疇，因為有豐富的雲端加值服務及數位轉型方案的導入經驗，雲端事業營收比重快速提升。2020年，伊雲谷雲端事業營收已達39億元，年增56％；在去年整體公司營收比重中，雲端事業占比從38％提升至57％，企業級儲存硬碟產品則從62％下降至約43％。
去年伊雲谷延伸觸角，成立「智能產業事業部」，並與全球量測自動化業者國家儀器（NI）合作，成為國家儀器的台灣區授權代理商，持續在智慧製造、智慧監控，製造資訊整合串流與分析等應用領域深耕。也陸續與Oracle、Salesforce國際大廠合作，擴增代理的產品線，希望藉此滿足不同產業客戶全面的需求，包括資安、AI相關等領域。今年第二季成為微軟授權解決方案合作夥伴LSP資格，補上在AWS之外，另外一塊公有雲事業拼圖。
展望接下來發展，伊雲谷除了台港澳三地以外，也深入菲律賓、新加坡、馬來西亞、泰國、印尼等亞太地區及美國，今年預計將打入越南市場，搶攻東南亞雲端市場商機。伊雲谷近期也正式與證交所申請上市，預期將於近期從興櫃轉上市。
(時報資訊)
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