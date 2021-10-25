每到下半年傳統旺季來臨，消費性電子新品競出，帶動PCB需求同步升溫，尤其近年產品規格不斷升級，HDI製程採用增加，HDI產能一直維持供不應求，展望後續，儘管長短料、疫情等不確定因素仍在，但業者普遍看好客戶需求依舊強勁，對於第四季營運不看淡。
法人表示，目前正值美系手機大廠的新品拉貨旺季，今年來推出的產品包括手機、筆電、平板等，均有用上HDI架構，相關供應商如臻鼎-KY（4958）、華通（2313）、欣興（3037）、台光電（2383）受惠。另外，隨著越來越多非手機產品也用上HDI，如產品布局多元的健鼎（3044）、汽車板比重較大的定穎（6251），也在此趨勢中受惠。
華通作為全球最大的HDI供應商，受惠中美系客戶拉貨挹注動能，以及今年有新產能加入貢獻，華通九月及第三季營收均創下歷史新高。華通表示，在新產品的帶動下，目前HDI需求依舊熱絡，因應產能供不應求，華通今年在重慶二廠一期已開出新產能，公司正規劃2022年下半年於二期再擴充新產能。
臻鼎作為美系手機大廠全產品供應商，下半年新產品啟動拉貨，臻鼎HDI SLP出貨穩健成長，另外搭載Mini LED的新筆電也已經問世，其所需的超薄HDI也同步受惠。欣興先前亦提到，HDI下半年將跟隨傳統旺季提升稼動率，受惠美系新機推出，SLP出貨增溫。
健鼎表示，HDI需求持續成長，亮點在於應用不再只是以手機為主，像是汽車板、伺服器、筆電、平板、SSD、遊戲機等多項應用，在5G的推動下規格升級，採用HDI的需求增加。以健鼎自身來看，HDI手機與非手機佔比達到各半，產能也是自去年下半年旺季以來，就一直呈現供不應求，目前HDI交期達到兩個月以上。
台光電作為HDI材料領先供應商，受惠市場對於HDI的升級需求，帶動業績穩健成長。台光電表示，除了取得獨家供應5G手機SLP等級的銅箔基板，在高頻高速、高效能運算等趨勢推動下，像是在高階伺服器、高階交換器、車用電子等產品，也可以明顯感受到HDI的需求增加，因此看好未來HDI相關需求持續成長。
(時報資訊)
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