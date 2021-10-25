5G、電動車商機持續興起，國際IDM大廠在當前產能供給吃緊的同時，更產能大幅轉向中高壓金氧半場效電晶體（MOSFET）市場，使中低壓MOSFET持續面臨短缺，供應鏈預期，當前中低壓MOSFET狀況將可望延續到2022年。
法人指出，由於中低壓MOSFET依舊呈現價格上漲、交期拉長狀況，因此預期大中（6435）、杰力（5299）、富鼎（8261）、尼克森（3317）及全宇昕（6651）等MOSFET廠2021年營運可望創下新高之外，2022年營運再度衝高可期。
5G、電動車市場持續成長，5G、電動車需要搭載大量電源管理IC，其中電動車需要負荷瞬間大電流，因此在MOSFET需要更多數量的中高壓MOSFET，IDM大廠為搶攻這波5G、電動車商機，早已將部分應用在消費性市場的中低壓MOSFET產能移轉至中高壓市場，使中低壓MOSFET供給短缺。
且IDM大廠在馬來西亞的工廠先前又遭受到當地新冠肺炎疫情影響，使產能全面降載，不僅中高壓MOSFET供給不足，低壓MOSFET缺貨狀況更加嚴重，雖然目前產能逐步恢復，但供應鏈指出，IDM大廠為解決車用電子缺貨荒，產能依舊沒有移轉回中低壓MOSFET。
法人表示，進入第四季後，中低壓MOSFET仍舊呈現缺貨漲價格局，預期這波效應將一路延續到2022年，使MOSFET廠大中、杰力、富鼎、尼克森及全宇昕2021年營運將可望創下新高，2022年業績可望持續衝高。
杰力公告9月合併營收達2.52億元、年成長28.3％，創下單月歷史新高，累計2021年前三季合併營收20.36億元、年增45.7％。法人預期，杰力在筆電、家電客戶同步訂單暢旺效應下，杰力全年營收可望達雙位數成長，獲利有機會力拚賺進近兩個股本。
大中公告2021年前三季合併營收達22.88億元、年增21.0％。法人指出，大中受惠於PC及家電等消費性訂單暢旺，加上搭配母公司茂達風扇驅動IC一同出貨，全年業績創高可期。
另外，富鼎、尼克森及全宇昕亦將持續搭上這波MOSFET缺貨漲價商機，推動2021年全年營運創下新高，且訂單有機會至少一路旺到2022年上半年。
(時報資訊)
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