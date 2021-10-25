錢多到快滅頂，國銀存款已破47兆元，資金四處尋找可投資的標的，銀行今年前九月銷售投資型保單2,808億元，較去年同期「倍增」，躉繳利變壽險銷售亦是銀行最大量，前9月銀行通路銷售保單量合計近4,617億元，同比成長29％，是今年壽險各銷售通路唯一成長者。
而銀行通路銷售量占前九月新契約保費59％，若此占比維持到年底，則2021年銀行通路占比應會創11年新高，全年銀行賣保單金額應有5,800億元以上水準。
2008年之後，銀行大量銷售躉繳儲蓄險、利變保單，到2010年壽險當年新契約保費1.16兆元，其中有65％以上是銀行通路貢獻，即有7,582億元，占率創史上新高，且銀行通路的保戶對利率及報酬率高度敏感，達到目標報酬率就可能出場，再投保新的保單，銀行賣保單業績也持續成長，並對壽險公司的保單有極大話語權。
之後因為金管會對儲蓄險保單佣獎、解約金收取年限、保單損益等逐年強化管理，銀行通路有受到一點壓抑，但2012～2019年每年還是有6千億元以上銷售量，2018年甚至達7,608億元，創歷史銷售量新高，占當年新契約保費的55％，即從2009年以來，銀行通路每年都占壽險新契約保費5成以上，最高65％，最低是2016年的51％。
2020年7月1日有最低死亡保障門檻上路，加上因新冠肺炎疫情，利率急速下降，壽險新契約保費衰退，全年僅9,168億元，銀行銷售量亦受影響，全年僅4,791億元，創12年的單年新低銷量，但仍占壽險新契約保費的52％。
今年第二季新冠疫情警戒升高，造成保單銷售障礙，前九月壽險公司業務員新契約保費貢獻量為2,522億元，同比衰退8％左右，占整體新契約保費32.7％左右；傳統保經代則貢獻650億元，衰退2％，占率則約8.3％；各銷售通路衰退最多的是壽險公司的直效行銷，即電銷、網路投保，前九月僅34.8億元，衰退近20％。
其他通路都衰退，銀行通路前九月大幅成長29％，占率亦拉升到59％，8月單月甚至近63％，銀行主要賣的投資型保單及利變保單都是躉繳保費，占率大幅拉升。
(時報資訊)
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