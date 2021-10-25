大陸新冠疫情復燃，23日本土確診病例更新增26例。大陸國家衛健委24日表示，本輪疫情由新的境外移入源頭引起，屬Delta變種病毒，自17日以來多地出現本土疫情，累計報告133例感染。一周內波及內蒙古、北京等11省市，且感染者大多有跨地區旅遊活動，疫情進一步擴散風險仍在擴大。

大陸央視報導，衛健委發言人米鋒24日在大陸國務院聯防聯控機制記者會中表示，目前，海外新冠疫情持續蔓延，加上季節因素，容易引發疫情傳播擴散。自17日以來，大陸出現多點散發本土疫情，呈現快速發展態勢，一周內已波及11個省市。

衛健委疾控局副局長吳良有在同一場合指出，目前發現的跨地區感染者絕大多數與旅行團或自駕的遊客有關，在目前報告的133例感染者中，106例與旅行團傳播鏈有關，涉及13個旅行團或自駕遊。這起疫情的病毒為Delta變異株，部分病例的呼吸道樣本病毒核酸載量高，顯示傳播力強，在人群中續發傳播的風險較高。

此外，大陸文旅部市場管理司司長劉克智也在24日表示，本次疫情與跨省旅遊相關，官方已針對文旅實施「熔斷」機制，同時全國暫停經營旅遊專列業務等針對性措施。其中，確診病例較多的北京、內蒙古、貴州、甘肅及寧夏等五省中高風險地區，均已暫停跨省旅遊經營活動。

以甘肅來說，已在23日全面暫停旅遊活動，關閉省內所有旅遊景區、文化娛樂場所、旅遊演藝場所、影劇院、互聯網上網服務場所、公共文化服務場所；暫停舉辦各種文藝演出、展覽和聚集性群眾性文化活動。

另，北京24日再新增5例本土確診，為內蒙古旅遊返京、群聚打牌招致確診的個案，範圍包括豐台、海澱、昌平等區，讓當地如臨大敵。

(時報資訊)