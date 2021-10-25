時序近冬，大陸官方從上到下全面啟動煤炭保供穩價大作戰，但基層對相關政策仍未「有感」。吉林省一家供熱公司表示，由於2021年煤價已較上年激漲一倍，預估財務虧損將達人民幣（下同）4億元以上，不僅如此，目前的煤炭庫存只夠供應到12月，「見煤就得搶」，大陸官方面臨的供暖考驗仍相當嚴峻。

近幾日來，大陸國家發改委火力全開，多次召集各能源電力企業、煤炭協會等相關單位，致力解決煤價過高、供給不足等問題。新華社24日報導，大陸國家發改委近日再度派出多個調查組，前往重點煤炭生產企業和流通企業進行煤價專項調查，確保煤價維持在合理區間，並杜絕煤炭企業牟取暴利。

在官方嚴打下，煤價稍有回跌，但要平穩度過供暖季節仍面臨不小考驗。央視報導，由於今冬東北溫度急降，多地啟動提前供暖。位於北方的吉林省松原市早在10月16日就進入供暖時節，較往年提前10多天。

報導稱，吉林省松原市供熱公司總經理鄭帆表示，該公司每天的用煤量約在700多噸左右，冬季供暖耗煤需達80萬噸，受煤價上揚影響，預估2021年光是買煤炭就要近9億元，但所收的暖氣費僅5億元，4億元的財務虧損很難彌補。

不僅如此，往年此時煤炭庫存早已儲滿，但現在煤炭庫存只有7.3萬噸，只夠供暖到12月份，而供熱季要持續到2022年4月初，等於還有3個多月的用煤缺口。鄭帆並表示，由於煤炭太過短缺，現在「有錢也買不到煤」，他必須派人到內蒙古、黑龍江的煤礦守著，「見煤就得搶」。而這只是眾多供熱企業的經營縮影。

報導稱，為解決煤炭供應不足，吉林省也在加快調整供熱能源結構，利用生物質熱電聯產、地熱清潔能源等，讓供熱能源更加多元化。長春市一家供熱電廠以秸稈為燃料發電產熱，2020年開始為當地1.3萬戶居民集中供熱。

(時報資訊)