大陸史上最大破產重整案傳出重大進展，海航集團23日晚間公布，包括該集團與旗下三家A股上市公司（海航控股、海航基礎、供銷大集）在內的四個重整計畫（草案），均獲得聯合工作組、債權人代表等各相關方以高票表決通過。

第一財經報導，重整草案投票通過也意味著，此前確定的航空領域戰略投資人方大集團，透過人民幣（下同）380億元、外加30億元風險救助金的最高出價，在以海航控股為主的航空領域絕對控股，航空領域的剩餘股份則由債權人作為受益人的「信託計畫」持有。

證券時報報導，海航集團重整草案有待法院最終裁定，在裁定後即進入重整方案實施階段。屆時海航集團將拆分為四個完全獨立營運的領域，分別為航空、機場、金融、商業及其他，由各自的新實控人股東帶領前行。

其中，航空領域除了海航控股以外，還有不在上市公司內的相關航企資產，包括首都航空，天津航空，西部航空等大陸境內12家及境外兩家客運航企，另有4張貨運牌照，3家公務機牌照等。

知情人士透露，在法院裁定後，方大集團將開始注資與股權交割等流程，在此期間，工作組不會立刻撤出海航控股，而是對航空領域有一個管理過渡期，主要是為了確保團隊穩定與航空安全。在過渡期內，運作等管理依然以工作組為主，過渡期的時間目前暫未明確，整個股權交割、工商變更工作也還需要完成各種審批流程，希望能夠在年內完成。

21世紀經濟報導，機場領域則已確定海南國企海南控股為戰略投資者，在海航基礎為主的機場領域重整完成後，由海南控股絕對控股，而債權人作為受益人的「信託計畫」參股。商業領域則以供銷大集為主，但目前尚未找到戰略投資人。而同樣需要引入戰略投資者的還有海航的其他資產，包括酒店、金融等。

按照海航集團聯合工作組組長顧剛9月底在該集團內部生產經營例會中透露的時程表，預計11月將完成相關法定程序。意味著11月過後，海航集團將「一分為四」。

(時報資訊)