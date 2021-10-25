中共中央、大陸國務院24日最新公布「碳達峰碳中和工作的意見」，除了明訂不同階段的減碳目標，要求2060年非化石能源比重達80％以上、以實現碳中和；此外還針對產業結構調整、增加綠色低碳投資及開展零碳技術研發等亦有詳細布局，這也是大陸中央正式定調碳中和的時間表，引起市場關注。

自2020年大陸國家主席習近平首度提出「2030碳達峰、2060年碳中和」承諾後，全球都在等待詳細的實施方案。之後大陸高層官員多次表態「雙碳」目標不會改變，而習近平在2021年9月的聯合國大會上更提出新承諾，將停止在海外建設燃煤發電項目，顯示其推動綠色低碳發展的決心。

新華社報導，中共中央、國務院24日公布「關於完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見」，等於是「雙碳」的頂層設計方案，全方位擘劃在2060年達成碳中和的目標前，需要進行的產業調整和全面能源制度的改革，重要性可見一斑。

根據「意見」，到2025年，非化石能源消費比重需提升到20％左右；2030年，非化石能源消費比重達25％左右，風電、太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上。2060年，非化石能源消費比重達80％以上，正式實現碳中和目標。

「意見」並稱，推動產業結構優化升級，制定能源、鋼鐵、有色金屬、石化化工、建材、交通、建築等行業和領域碳達峰實施方案。同時要遏制高耗能項目盲目發展，對於未納入國家有關領域產業規劃者，一律不得新建、改擴建煉油、乙烯、對二甲苯、煤制烯烴項目。

「意見」指出，要加快建設完善全國碳排放權交易市場，逐步擴大覆蓋範圍，豐富交易品種和交易方式，完善配額分配管理。將碳匯交易納入全國碳排放權交易市場，建立生態保護補償機制。同時，要健全企業、金融機構等碳排放報告和資訊披露制度，加快建設全國用能權交易市場。

在減碳技術方面，「意見」提出，推動互聯網、大數據、人工智慧、第五代行動通信等新興技術與綠色低碳產業深度融合。加大對節能環保、新能源、低碳交通運輸裝備和碳捕集利用與封存等專案的支持力度。國有企業要加大綠色低碳投資，積極開展低碳零碳負碳技術研發應用。

(時報資訊)