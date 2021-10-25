通膨壓力恐持續升高再添佐證！衡量投資人通膨預期的重要指標─10年期損益兩平通膨率（10-year breakeven rate），近幾周來不斷攀升，觸及近十年新高。
根據聯準會經濟數據（FRED），周三的10年期損益兩平通膨率顯示，未來十年的通膨年率平均值，從9月底低點2.28％一路揚升到2.57％，觸抵2013年來最高水位。
所謂的損益兩平通膨率，係根據同天期美國公債與抗通膨債券（TIPS）的利差，衡量投資人的通膨預期。
若在債券到期之前，通膨年率平均值與美債和TIPS的利差一致，那TIPS持有人的收益和美債持有人相當。
部分投資人對損益兩平通膨率走升感到憂心，因為這意味當前通膨壓力持續時間，超出原先預期。美國勞工部10月13日公布，9月消費者物價指數（CPI）年增5.4％，遠遠高出聯準會設立的2％通膨年率目標。
業者擴大貨品供給以滿足消費者需求，而消費者回歸正常支出模式，即少買貨品多使用服務，進一步緩解供應鏈壓力之下，投資人與分析師普遍預期，通膨會在往後數月降溫。
但鑑於能源價格飆高，租金上漲及就業市場日趨緊俏，多數投資人和分析師開始上修通膨預估。
有分析師提醒，損益兩平通膨率攀高，未必代表會陷入長期通膨，但恐怕會朝此方向發展。
舉例來說，美國公債與TIPS的利差顯示，五年內通膨年率放緩到2.6％，而之後的十年內，通膨年率將跌到2％之下。即便如此這些數據仍有誇大基準預期之虞，問題出在損益兩平通膨率，會因通膨展望不確定性增強而走高。
今年損益兩平通膨率攀升出自幾項因素，包括疫苗接種普及帶動經濟復甦；政府大手筆推出刺激措施；聯準會不斷釋出訊息，對緊縮貨幣政策會循序漸進保持耐性。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：