紐約客掀起買房興趣，外地人遷入，加上投資客不受疫情影響看好長線投資，美國首善之區紐約市的房市強勢復甦，公寓尤其特別搶手，銷售量躍增。
根據紐約房仲商Douglas Elliman的市場報告，第三季有超過4,500間曼哈頓產權公寓（condo）及合作公寓（co-op）完銷，是30多年來最佳第三季銷售紀錄。
紐約不動產估價公司米勒薩姆爾（Miller Samuel）執行長米勒（Jonathan Miller）指出，去年第二季，曼哈頓產權公寓和合作公寓的中位數價格100萬美元，觸抵疫情來新低，與2019年同期相比狂跌近18％。
去年疫情爆發後，紐約客紛紛逃離這座大城市，高檔公寓所有人等著將房子賣掉脫手，導致紐約房價大跌。
不過隨著房市買氣升高，加上高價物件求售，曼哈頓房屋中位數價格回到疫情前水準。紐約布魯克林區（Brooklyn）及皇后區（Queens）房市也是一片榮景，價格中位數雙雙創歷史新高。
有別紐約昔日的購屋潮由海外買家炒熱，這回因新冠疫情祭出旅遊限制之故，外國投資客在這波的房市熱顯得無足輕重。
不動產經紀商Corcoran執行長李柏曼（Pamela Liebman）指出，今年第三季紐約新開發案的海外買家占11％，不及兩年前的占比28％。
紐約房地產仲介公司Olshan Realty主管歐珊（Donna Olshan）表示，去年受壓抑的房市需求，可望將目前這股銷售熱延續到明年第一季。自11月起，完整接種新冠疫苗的外國人士獲准入境美國，歐珊認為這將為紐約房市引進更多國際資金。
不過紐約尚待從疫情低潮中復原。據紐約房地產委員會（Real Estate Board of New York）資料，曼哈頓中城東部商業區的零售店鋪閒置率，倍增到逼近30％，因為鄰近辦公室大多仍空置。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：