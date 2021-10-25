全球最大貨櫃船船東Seaspan今年稍早透過發行「藍色債券」（blue bond）的方式募得7.5億美元。該公司承諾將資金用於建造更環保的船隻，希望降低碳排量與減少海洋污染，此舉獲得投資人熱烈響應。而這也顯示出，永續投資蔚為熱潮，如今更延伸至海洋領域。
綠色債券市場近日擴張迅速，這類債券的收益必須用於對抗氣候變遷或幫助能源轉型，而藍色債券可說是最新一代的綠債。
國際資本市場協會（ICMA）永續金融部門主管普法夫（Nicholas Pfaff）表示：「我們將綠債包裝成藍債，以提高大家對於海洋環境的關注。」
今年7月，Seaspan原本預計發行5億美元藍債，但投資人認購反應熱烈，促使該公司將此垃圾債券發行規模擴大至7.5億美元。這是Seaspan旗下首檔美國藍債，此8年期債券票面利率為5.5％。
從這裡可看出，投資人近年對於綠色債券的需求熱切，而這也是華爾街大力推動環境、社會與企業治理（ESG）投資的原因。
Seaspan旗下擁有132艘船隻，這些船隻使用何種燃料由客戶做最終決定，基於成本考量，他們選擇的燃料可能對於環境造成較大污染。有鑑於此，該公司試圖打造新型船隻並更改設計，以容納新的燃料類型。
印度洋島國塞席爾（Seychelles）與世界銀行（World Bank）於2018年推出全球首檔藍債，當時募得約1,500萬美元。
法國巴黎銀行（BNP Paribas）近日宣布與中國銀行發行9.42億美元規模的藍債。
亞洲開發銀行（ADB）則在9月10日首度發行兩檔制藍債，分別以澳元及紐元計價，將用以融資亞太的海洋相關計畫。
綠色債券於十年前問世，如今發行規模迭創新高。據氣候債券倡議組織（Climate Bonds Initiative）數據顯示，今年迄今全球綠色債券發行額超過3,500億美元，已勝過2020年全年2,695億美元破紀錄的表現。
(時報資訊)
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