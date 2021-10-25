隨著本土疫情轉緩，中央疫情指揮中心近來持續放寬管制，加上政府發放振興五倍券的啟用，以及相關部會共襄盛舉推出各類消費券配合，讓社會似乎即將揮別因防疫而受到抑制多時的陰霾，重新展現內需消費動能。
事實而言，去年以來在疫情持續蔓延衝擊下，造成與內需相關的許多商業活動受到管制，或是交易模式被迫調整，甚至暫停營業，最後淪為倒閉。但在外需表現上，卻又因歐美景氣逐漸復甦需求劇增，加上疫情帶來遠距商機持續活絡等利多加持下，而與其相關的電子、資通等少數製造領域，外銷訂單、出口貿易指標皆呈亮麗數據，使得經濟預測機構無不樂觀展望台灣經濟成長坐五望六，讓政府高層再三宣揚為過去20年來最佳表現，甚至超過亞太其他小龍。
誠如稍早之前，行政院長在出席立法院會所提出的施政報告中，特別針對此一期間防疫工作進行自我評價指出：台灣是「舉世滔滔中的幸福之地」，甚至將台灣讚譽為：「絕望之冬也是希望之春，危中有機；台灣子弟在疫情最艱困的時刻中最完美的演出，成為黑暗之中最絢麗的火炬」。
若以政府施政績效來說，防疫表現良好與否，並非透過華麗詞藻加以堆砌包裝，而是來自民眾內心感同身受。從上述閣揆的施政報告話語顯示，其幕僚絞盡腦力，努力透過文青語彙，針對處理防疫工作所呈現自我感覺良好之思緒，加以赤裸描繪。亦即以蒼白的語彙，將其往往因政治民粹考量而屢屢違逆常理之作法，即可讓民眾的內心感同身受其施政績效口碑，確實不易。
在此同時，台灣是否誠如閣揆所指出的「舉世滔滔幸福之地」，或許可以從部分指標加以檢視獲致佐證。先從防疫表現來說，在全球接近兩百個國家中，台灣經濟實力，亦即國力排名位居20左右；不過，從彭博資訊公司依據疫苗覆蓋比率、封城強度、航班載客力與接種疫苗旅客自由度等4個指標，針對53個國家進行「全球新冠防疫韌性」評比排名中顯示，卻又始終位居40左右，落後經濟實力不如台灣，例如：奈及利亞、秘魯、埃及等國家。
再就與疫情共伴延伸而來的物價而言，隨著全球經濟反彈復甦，將會拉抬各項物資需求，加上貨櫃運輸等五缺因素推升全球物價水準，其實早已讓國內的民眾明顯感受通貨膨脹壓力。依據中經院調查，最近幾個月來進口物價指數維持高檔，同時預估2021年國內消費者物價指數（CPI）年增1.84％，較2020年萎縮0.24％之差距高達2.08個百分點。無獨有偶，《經濟學人》最近在其一篇專文中示警，若通膨失控，則全球經濟恐將重新回1970年代最壞狀況。
此外，隨著人口結構加速老化，然而與老人晚年生活息息相關的退休金制度卻又陷入「入不敷出」財務困境；尤其是工作人口占比最多的「勞工保險基金」因制度缺陷，加上績效操作不佳，更是瀕臨破產危機。美國人力資源顧問業者美世公司評比全球43個國家和地區的「退休金指數」（Mercer CFA Institute Global Pension Index），今年評比首度納入台灣，排名34，甚至不如中國大陸排名28，更別與歐美退休體系完善之國家比較。
除了上述之外，更加重要的是，由於此波疫情在短期內不易結束下，政府似乎忽略長期被遺忘、卻又可能衝擊台灣經濟成長的社會危機，研擬超前部署社會安定政策。這些包括：勞動市場呈現型態轉型與需求衰退之共伴現象，造成失業人數不斷增加；畢業初入社會青年職涯發展面對挑戰，較之以往更加嚴峻；所得分配不均逐漸擴大，受僱員工並未分享經濟成長果實；家庭財富結構從中產階級減少的「M型」化，轉型為少數高端所得集中的「L型」化等現象。
因此，政府團隊與其大肆宣揚今年台灣經濟成長「坐五望六」，為過去20年來最佳表現，或是透過華麗詞藻自我描繪防疫政策感覺良好，是舉世滔滔中的幸福之地，不如從面對未來全球經濟環境可能劇變的危機之下，以前瞻的角度進行思考研擬更宏觀的國家發展政策，如此始能讓台灣真正呈現舉世滔滔的幸福之國度。如果始終陷入自我感覺良好，卻又忽略這些無形危機對未來台灣經濟的威脅，屆時恐將追悔莫及。
(時報資訊)
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