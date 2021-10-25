「淨零排放」、「運具電動化」成顯學，地方政府紛紛跟進。目前六都皆已宣示「2050淨零碳排」，不僅桃園、台中、台南陸續修訂「低碳城市自治條例」，高雄市也著手制定因應氣候變遷白皮書。具體政策上，雙北今年宣布跟進桃園，加碼電動機車補助到全國高標。
台北市政府宣布《電動運具促進計畫》，從2021到2023年，訂下長期減碳目標。其中電動機車被列為重點項目，希望在2030年達成30％ 比率，總量達到30萬輛。針對110年汰舊換新電動機車，北市最高提供9千元補助，並追加新購電動機車補助，每輛最高4千元。新北市也將補助金額與台北、桃園調整為一致。
台北市環保局長劉銘龍表示，車輛電動化有助於空污改善與減碳，也是全球的趨勢，目前要求台北市政府的公務機車提前在2028年全面電動化，同時以2023年全市電動機車占新售車比率20％為目標。劉銘龍提到，台北市率先於今年2月公告電動機車連續三年的補助計畫，每年投入1.56億元補助，期望以經濟誘因鼓勵民眾使用低污染運具。
對於電動機車的推廣，新北市環保局長程大維提到，目前新北市除對電動機車新換購給予補助外，對於社區公共停車位設置機車或汽車充電樁也有補助，未來仍會持續辦理並滾動檢討補助金額。他也指出，新北淨零碳排要推動運具電動化，並導入智駕公共運輸與智慧交控系統，以TOD（大眾運輸導向型發展）為都市規劃中對於土地利用思考方式，運用共乘概念等多元性來發展最後一哩路。
桃園市環保局長呂理德表示，目前桃園市機車數已成長至128萬輛，隨著車輛逐年老化，對桃園環境負荷也造成壓力，在經濟及環境平衡前提下，桃園市支持全面電動化政策。目前持續提供機車汰舊換新電動機車補助、充電設施補助。
(時報資訊)
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