環保署長張子敬今年宣布，2022年1月起將全面停止補助汰舊換七期燃油機車，讓台灣正式擺脫「世界唯一補助油車國家」的稱號。

立法委員洪申翰則日前質詢時表示，綜合國際目前的研究資訊，電動機車的減碳效益比燃油機車好至少三成，但他也擔心年底很可能又有一波補助落日前的購買爆量潮，環保署應要有具體的對策與因應措施。

環保署空保處副處長王嶽斌表示，環保署早在109年度就已經不再補助單純新購私人運具，但機車所屬的移動汙染源在空汙占比非常地高，這當中以四期之前的車輛汙染排放量相對比較大，因此鼓勵加速淘汰舊車會是接下來政策執行上推動的重點。至於鼓勵汰舊的配套，包括新車排放標準加嚴、油品標準提升、加強機車定期檢驗查核，都會持續來進行。

另一方面，王嶽斌表示，對於「2050淨零碳排」的目標，推廣電動車的配套會透過政府各部會來分工運作，環保署的立場上，將盡可能配合經濟部在協助電動車業者技術提升後，提供讓民眾會有使用電動車的誘因。

地球公民基金會副執行長蔡中岳直指，補助油車是錯誤的政策，所以當今天政府提出油車補助退場時，他舉雙手贊成。

而對於電動車補助，蔡中岳也提出二點配套建議，一、加嚴既有燃油機車污染排放標準，取締開罰不合乎標準的車輛；二、鼓勵民眾汰換舊的燃油機車，更換成電動機車（可搭配空污基金補助民眾購車），期盼透過提供更多誘因驅使大眾加速使用電動運具。

國際能源總署（IEA）2020年電動車輛展望報告中，肯定電動車輛是減少人口稠密地區空氣污染的關鍵技術，迄今為止，已有17個國家宣布2050年將實現100％零排放的車輛目標。擁有近2億台機車的印度，近年也因空氣污染問題嚴重，曾提出在2025年起禁售燃油機車。 根據環保署統計，境內污染來源中，電力、鋼鐵、水泥、煉油等固定污染源占27％至31％，而燃油機車、大、小客車等移動污染源則占了30％至37％。

(時報資訊)