第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）將於11月1日於英國召開，「淨零排放」不僅是今年國際上最熱門的政經關鍵字，也在國內政要的談話中越來越有能見度。蔡英文總統更是在雙十國慶的國家級談話中提及，「我們已經和國際主流同步，宣示2050淨零排放目標，也必須和各界一起規劃路徑圖。」這宣示了「淨零排放」將成為國家層級的關鍵戰略。
行政院能減辦副執行長林子倫表示，減碳會是未來全球許多產業發展的新標準，「過去大眾認為減碳是環保的議題，但接下來它會是競爭力的展現」。
林子倫也提到，行政院已邀集各部會成立「淨零排放路徑專案工作組」，分別由「去碳能源」、「產業及能源效率」、「運具電氣化」及「負碳技術」等四大工作圈，加上日前新增的「治理」工作圈，期盼透過五大工作圈研擬評估2050年達到淨零排放目標的可能路徑。
綜觀近期產業動態，跟隨國際減碳大勢，鴻海與裕隆的合資公司鴻華先進推出三款電動車原型車、傳統機車大廠光陽也在積極轉型、電動機車龍頭Gogoro赴美上市，都顯示台灣運具電動化的腳步，產業界正快馬加鞭、全速衝刺。而隨著國際氣候政策壓力越來越大，政府政策能否跟上世界潮流，則是接下來的關鍵題。
根據國際能源署（IEA）今年發布《2021全球電動車展望報告》，預計2030年全球新售電動車比例將達到60％。但目前在台灣800多萬輛汽車中，僅有1萬2千多輛為電動車，占比僅達0.15％；而在1,400萬輛機車中，電動機車僅有45萬，占比只有3％。
台灣智慧移動產業協會理事長王健全指出，相對於國際以汽車為重，台灣特色是有超過1,400萬輛的機車，密度世界第一。另外，ICT產業是台灣強項的產業優勢，而且機車的換電模式在台灣獲得成功，這是其他國家都沒有的經驗，加上燃油車廠也已轉向發展，可以說是結合天時、地利、人和三大優勢。
談及政府對於運具電動化的政策，王健全表示，現在國際跟地方都比中央政府腳步要快，政策上，有三件事可優先處理。第一是提高電動化的目標，2030年電動機車的新售比例應該至少超過50％，跟進國際水準。第二是政府以身作則，讓公務機車採購全面電動化。第三是加碼補助民眾購車，讓市占率可以提升，民眾及產業都會更有信心。
(時報資訊)
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