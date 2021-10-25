融程電董事長呂谷清因為家中經商，從小耳濡目染，創業打拚也成為他心中一直想做的事，原本具工程背景的呂谷清，為了讓自己能更早熟悉如何管理企業，還遠赴澳洲去攻讀MBA學位，同時具備研發與經營能力，對客戶需求能夠先一步掌握，造就了他總能抓準趨勢、勇於轉型，帶領公司一路維持在獲利軌道上。

在外界看來，呂谷清每每推動融程電轉型行動都相當快速，除了抱持著對產業的一份高度敏銳感之外，他在跨出每一步前，其實是已經做好充分的規畫與布局。呂谷清不諱言的說，「經營一家企業，維持獲利、賺錢很重要」，因此，必須要先站穩市場，準備周全再往下一步邁進。

回想當初，呂谷清曾擔任過英華達的電子辭典產品經理，經營事業是從觸控螢幕貿易開始，期間也因搭上網路通訊市場發展，跨入生產無線網卡產品，而真正投入工業用產品是2002年起步。

雖然公司股本小、產品毛利又高，EPS有近4元水準，看似獲利頗豐，但他那時就意識到純做高毛利市場，未來發展規模會相當有限，便積極思考如何轉型。尤其在當時環境下，工業電腦整機市場及通路已被海內外大廠搶占先機，對起步較晚的融程電較為不利。

就在此時，呂谷清嗅到了強固型產品的市場商機，不僅沒有太多業者介入，且相關產品應用需要觸控螢幕，正好能與公司專精領域結合，經內部討論後即決定轉型，花兩、三年時間將研發、設計、生產以及客戶開發等「從無到有」建立起來，逐步打開品牌知名度。

呂谷清在公司創立初期，曾經長達九個月時間都待在美國，就為了直接與客戶溝通，爭取訂單，包括產品研發、生產排程等都親力親為。而這種習慣也一直延續至今。他說，對客戶了解度高，會更加清楚知道市場需求在哪，必須跟著持續調整與進步，受疫情影響，必須透過遠端數位通訊等方式聯繫，這種能力更是不可或缺。

此外，成立已25年的融程電，目前平均員工年齡卻僅32歲，呂谷清戲稱，這不是因為公司只徵年輕人，或是人員流動率高所造成的，而是公司希望把「勇於創新、不斷嘗試」塑造為企業文化，近年在增聘員工的時候，就有不少剛投入職場的新鮮人主動到融程電求職。同時，他也希望透過團隊一起學習、成長，未來能夠為公司、員工及客戶創造更高價值。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意