融程電在強固型平板市場站穩腳步，營運規模逐年擴大，董事長呂谷清說，工業電腦產品生命周期較長，設備更新訂單經常都是三、五年以上。普遍而言，都會找原廠商合作。因此，要打入新客戶，願意採用公司產品相對不易，「品牌信任度高」是融程電一大優勢，也是公司長期經營以來，能夠持續拓展新訂單、新市場的關鍵。
融程電去年拿下賓士車檢五年大單，讓公司上下極為振奮，積極投入人力及資源推展此專案，帶動業績蒸蒸日上，即便去年遭逢疫情肆虐，融程電年度營收仍締造18.45億元、年增10.82％的佳績，連三年改寫歷史新高，也是一次公司品牌信任度高的實力展現。
鮮為人知的是，融程電其實先前為此也吃過不少苦頭，呂谷清分享，公司2014年爭取賓士車檢平板訂單，不論是產品設計、品質等都具備相當優勢，經過了解後發現，是因為客戶對公司品牌的熟悉度與知名度了解不夠，才將訂單拱手讓給競爭對手。
經過此次標案失利後，呂谷清體認到，除了要把產品做到更精、更好之外，還要進一步讓融程電品牌更加廣為人知，終於在努力經營五年後成功逆襲，搶下新一代賓士車檢平板長單，在歐美市場打響名聲，尤其歐系車廠客戶「好康道相報」，更讓融程電接連獲得瑪莎拉蒂、法拉利、保時捷等豪華超跑業者的檢測設備訂單，帶入更多生意，今年下半年也完成與全球車檢設備龍頭博世（BOSCH）簽約，強固型平板明年開始出貨。
呂谷清認為，以工業電腦品牌而言，設計技術、產品研發是基本功，但經營上則必須全面思考，逐步勾勒出未來三年、五年，甚至十年的發展藍圖，而建立團隊競爭優勢、提升客戶信任度是讓公司持續成長的關鍵，雖然這些努力不容易被看見，也難以量化，卻是不能忽略的環節，在品牌經營上還有「Long way to go」。
(時報資訊)
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