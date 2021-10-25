企業數位轉型商機發酵，推動強固型平板需求大幅成長，融程電因應訂單需求，已啟動購地計畫，作為興建總部及擴廠之用，預計兩年後投產。融程電董事長呂谷清也樂觀看待公司營運規模將達新階段，訂下在2025年之前，每年營收成長目標要達20％～30％。
融程電2019年啟動購地、擴產計畫，將在新北三重建立新總部與廠辦，預計共花費11.5億元，2024年底投產。呂谷清說，從客戶訂單來看，預計明年產能就會面臨滿載、甚至不夠用的狀態，興建初期會先由租廠房的方式逐步提高產能，到完工投產後，整體產能規模可望讓年營收達60億元水準。
融程電啟動大手筆購地後，這兩年就面臨到全球新冠疫情爆發的巨大挑戰，公司仍繼續蓋廠擴產腳步，有信心要讓融程電穩步往下一階段目標邁進的最強底氣。
融程電除了有多家歐系車廠車檢平板訂單陸續供貨外，也成功搭上智慧倉儲、智慧醫療數位轉型商機，先後與Honeywell及美敦力（Medtronic）兩大廠簽約合作，強固型平板設備分別應用倉儲物流於及麻醉監控，出貨周期都達數年以上，在長單挹注及擴產效應下，也讓呂谷清敢大聲喊出未來五年內每年營收要達二～三成增長水準。
即便融程電近年營運動能強勁，但接連面對疫情、缺料等多重壓力下，呂谷清坦言「十分頭痛」。他說，雖然今年大部分出貨都屬長單性質，多數料件都是提前備妥，但零組件短缺嚴重，是「每天一睜開眼」就要解決的問題，向供應商叫料不僅受漲價墊高成本，交期也經常出現延遲情況，且他預估到了2022年，電子產業可能還難以完全擺脫「缺料惡夢」。
不過，面對疫情考驗，呂谷清依舊認為「機會大過於風險」，不僅是加速「企業行動化」的趨勢，更帶動「數位轉型」浪潮，對於IPC產業是很好發展機會，準備好的人可以拿到更多訂單，而融程電正在前行路上。
呂谷清說，融程電「不只強、也要軟」，除了興建總部及擴廠計畫之外，融程電也已投資1,500萬在國內麥司奇科技（Maxkit），取得三成股權，將藉由麥司奇的通訊應用軟體與整合影音通訊服務，讓公司產品能夠結合雲端軟體平台，應用在消防公安領域，或是風力發電廠等環境，開拓海內外市場。
(時報資訊)
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