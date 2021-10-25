強固型工業電腦「小巨人」融程電自掛牌以來維持年年獲利紀錄，近年更接連在車檢、倉儲及醫療領域有所斬獲，帶領公司一路茁壯的董事長呂谷清，看好「企業行動化」來臨，未來商機龐大，將抓緊此波趨勢，正式進軍強固型筆電版圖，為營運成長再添助力。

對於融程電揮軍強固型筆電市場，對陣松下（Panasonic）、戴爾（Dell）等國際大廠，呂谷清坦言，「有這個構想很久了」，但先前考量公司仍在蓄積實力，當時資源跟客戶掌握度還不足以同時完整布建強固型平板及筆電兩大市場，因而決定先專注在發展強固型平板，打好營運基底後，再往下一步邁進。

而促使他決定在疫情干擾尚未全面解除前，就投入資源在強固型筆電產品及市場開發計畫的關鍵原因有三；第一、融程電近年與客戶接洽時，經常會收到業者提出強固型筆電需求，且需求有持續增加的跡象。

強固型平板基石穩固

其次，融程電經營強固型平板市場已達一定營運規模，客戶訂單穩健，且在取得歐美大型車檢、倉儲及醫療專案後，未來幾年出貨能見度高，成為公司業績的重要基石，也較有充足資源開拓新產品及市場。

更重要的是，呂谷清觀察到產業型態「風向變了」，特別是在全球爆發新冠疫情以來，遠端、居家辦公已逐漸融入生活之中，更加速「企業行動化」趨勢成形，未來工作地點不設限的模式將更為普及，帶動強固型筆電需求，具備「天時、地利、人和」，將是融程電切入該市場的大好機會。

對陣國際大廠胸有成竹

事實上，強固型筆電並非近幾年才爆發的新興產品，包括國際大廠松下、戴爾，以及國內的神基，都已在該領域占據一定地位，要打入其市場，可謂是「強敵環伺」。提及要如何在大廠夾攻中取得一席之地，呂谷清則胸有成竹的說，融程電在價格策略上較具彈性，產品品質也很有競爭力，且初步目標鎖定在提供既有客戶更高的加值應用，因此不太擔心未來訂單需求，也看好「這條路將越走越廣」。

統計目前全球強固型顯示器市場大約為75億美元，年成長約6％～7％，而「企業行動化」趨勢，將讓硬體需求從強固型螢幕顯示器及嵌入式電腦等固定式裝置，轉移至強固型平板及筆電產品。

呂谷清認為，強固型產品將在企業行動化浪潮下大幅受惠，不僅預期強固型平板市場每年皆有雙位數成長，五年內可望倍增，強固型筆電潛在市場規模也達到20～25億美元，且隨著工業4.0、邊緣運算、智慧製造應用逐步發酵，都是融程電將積極開發的目標客群。

此外，融程電在強固型產品從平板回攻筆電銷售，由於公司有多年經驗累積，對強固型筆電市場已有深入了解，且具備相關設計、散熱、結構、產品測試及認證等知識與技術，整體而言，跨足市場所需耗費的資源及門檻並不高。

五年內營收占比達三成

融程電的強固型筆電今年第三季已向客戶送樣，第四季正式量產，明年第二季起可望逐季貢獻1億元業績。在近期目標上，呂谷清期許未來五年之內，強固型筆電營收占比至少要達到三成，與強固型平板齊步並進，以兩大產品線加速搶食全球「企業行動化」大餅。

(時報資訊)