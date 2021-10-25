面板法說周本周登場，26日由中光電打頭陣，接下來由LGD、友達、TPK-KY宸鴻接連登場。面板產業第三季市況急轉直下，在7月份面板價格反轉之後，8月下旬電視面板價格暴跌，並且在9月、10月寫下單月最大跌幅。雖然第三季面板廠獲利無虞，不過隨著價格下探現金成本，市場對於第四季乃至明年第一季價格走勢、以及面板廠減產動態相當關注。
面板產業第二季處於液晶循環高點，面板雙虎單季大賺200億元，面板產業第二季處於液晶循環高點，面板雙虎單季大賺200億元，今年上半年友達、群創、彩晶三家面板廠總計大賺超過700億元，寫下歷史新高紀錄。
意外的是，隨著歐美陸續解封，宅經濟效應消退，另外東南亞、南美疫情惡化影響，下半年面板市況雜音多。此外，由於電視機塞在港口出不去，影響品牌廠生產排程，品牌廠索性卡住訂單不拉貨，讓今年面板旺季提早結束。此外，品牌積極要求面板降價、甚至是銷售反點（rebate）更讓面板價格暴跌。
(時報資訊)
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