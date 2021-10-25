根據CINNO Research面板廠投產調研數據顯示，2021年9月大陸LCD面板廠平均稼動率為88.3％，相比8月份下降6.2％，這也是15個月以來，稼動率首次滑落到90％以下。其中又以京東方減產幅度最大、平均稼動率降至83％，其他面板廠維持在90％上下的水準。
自今年第三季以來，受到市場終端需求疲軟影響，LCD面板價格迅速進入下滑，顯示產業進入調整期。隨著面板價格大幅滑落，各面板廠在9月開始調整各產線的稼動率，同時積極調整產品結構，擴大IT、車載、工控等、以及超大尺寸電視、商用產品投產數量，以求緩解供需失衡帶來的影響。
CINNO Research表示，9月大陸LCD面板廠平均稼動率為88.3％，相比8月份下降6.2％。其中4.5代～6代線的平均稼動率為89.8％，相比8月降低2個百分點，8代～11代等高世代的生產線，其平均稼動率為88.2％，相比8月降低6.8個百分點。整體來看，9月大陸LCD面板生產線各世代線普遍出現較大幅度調整，整體稼動率寫下自2020年6月以來，首次回落至90％以下。
受上游部分零組件缺貨、以及價格上漲影響，手機面板市場9月仍呈現分化趨勢，a-Si手機面板需求持續萎縮，而供應端有新的產能加入，導致a-Si手機面板價格逐月以微小幅度下調。高階AMOLED手機面板需求則持續保持旺盛狀態，在蘋果新機的需求帶動下，將有一波強勁增長。大陸AMOLED面板廠9月平均稼動率為58.7％，相比8月份增長5.5％。其中6代線平均稼動率為57.1％，相比8月增長6.6個百分點。
京東方9月LCD面板產線平均稼動率下滑至83％左右，調整幅度高達10個百分點，是減產幅度最大的面板廠。10.5代線投片量相比8月減少11個百分點，8.5代線投片相比8月減少4個百分點。AMOLED生產線稼動率為64％，較8月增加約6個百分點，受益於iPhone訂單的發酵，預計10月綿陽稼動率會有更大幅度的增長。TCL華星9月LCD生產線整體稼動率仍維持在96％左右，相比8月未出現明顯調整，產品結構則往筆電、車載和商顯超大尺寸來調整。
(時報資訊)
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