繼德國、法國和波蘭等歐洲國家，先後提出爭取英特爾前往投資先進製程的晶片廠後，知情人士透露，義大利也加入搶親行列，正為此擬定計畫吸引英特爾。
知情人士指出，義國政府已跟英特爾為未來可能的投資進行談判。初步估計該潛在投資案規模逾40億歐元（約47億美元），最終甚至可能高達約80億歐元，一切視英特爾的計畫而定。
為爭取英特爾，義國除了準備以公款為投資案提供部份融資外，還會在勞工與能源等支出上給英特爾提出優惠條件。只要成功爭取到英特爾前來蓋晶片廠，將直接創造逾1,000個工作職務。路透報導，一位知情人士透露義國政府正準備一份極詳細的提案，希望在年底前跟英特爾達成投資協定。
據了解，義國與英特爾之間的談判已到後期階段。雖然目前仍未有任何協議，但只要義國政府加倍努力，就很有機會爭取英特爾到義國投資晶片廠。
目前有可能蓋廠的地點，包括車商Stellantis所在地都靈南郊的米拉菲奧里（Mirafiori），和意法半導體晶片廠所在地西西里的卡塔尼亞（Catania）。
在英特爾的計畫裡，準備在歐洲打造一座超級工廠。知情人士指目前德國的德勒斯登（Dresden）是優先選址。儘管如此，由於英特爾目前仍未就蓋廠地點做最後決定，因此其投資計畫在未來數周內都可能有所改變。
知情人士透露，義國目前爭取英特爾前來興建先進的封測廠，並掌握有利條件吸引英特爾投資興建研究中心，這是英特爾準備在歐洲整體投資的一部份。
英特爾拒絕評論其晶片廠計畫。其執行長基辛格（Pat Gelsinger）9月表示在年底前，會宣布在歐洲興建兩座重要晶片廠的地點，預計未來十年將在歐洲投資800億歐元。
(時報資訊)
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