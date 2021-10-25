英特爾公告第三季財報不如市場預期，毛利展望更令市場警鈴大作，股價重挫11.68％，引發摩根士丹利等三外資降評，反觀其競爭對手超微（AMD）更獲市場追捧，股價創新高，炒熱台系供應鏈投資氣氛，尤以祥碩、南電受惠程度最高。
AMD持續從英特爾處搶得市占率，富邦投顧指出，AMD使用台積電5奈米製程的第四代EPYC Genoa將在2022年首季出貨，相較於英特爾的Sapphire Rapid伺服器上市時間可能再次延遲，預估AMD伺服器市占在2022年第四季將有機會達到20％。
台股AMD供應鏈以祥碩、南電兩大產業龍頭高價指標股，最有代表性。祥碩來自AMD營收比重超過六成，美銀證券推估，至2023年，AMD占祥碩營收仍高達53％。回顧2020年下半年以來，祥碩未來12個月本益比評價通常與AMD亦步亦趨，隨AMD股價刷新歷史天價，瑞信、美銀、摩根士丹利、摩根大通、里昂證券等全面看多祥碩。
瑞信證券指出，祥碩日前股價連續拉回，已反應缺料導致下半年復甦較預期疲軟利空，放眼2022年，祥碩在AMD高階桌機晶片組分額提升，加上大陸PC與筆電晶片組在地化趨勢助陣，同時，在PCIe、USB控制器具技術領先優勢，目前位階散發投資吸引力，給予2,520元股價預期。AMD積極向ABF供應鏈確保產能，高盛證券估計，其ABF訂單有四分之一下給南電；花旗環球則推估，AMD占南電營收比重超過一成。必須注意的是，ABF是市場上最緊缺、重要性亦高的零組件，南電不僅獲得高盛證券賦予666元天價預期，摩根士丹利證券最新也加入基本面研究行列，給予「優於大盤」投資評等與580元股價預期，與美銀證券賦予的588元比肩，足見南電在AMD供應鏈舉足輕重地位。
摩根士丹利證券指出，ABF供應至少短缺到2025年，南電憑藉全球市占率13％優勢，持續受惠更有利的定價環境，未來幾年毛利率將不斷擴張，且南電預期2022年擴產ABF約一成。
(時報資訊)
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