晶圓代工龍頭台積電於法人說明會中重申2021年資本支出維持300億美元不變，而以前三季的支出金額來看，第四季資本支出將季增逾24％達84.2億美元。再者，台積電5奈米及3奈米新廠加快裝機，以及南京、日本、美國的新廠投資擴大，設備業者推估2022年資本支出將上看330～350億美元。
台積電全力衝刺先進製程及成熟製程產能建置，2奈米環繞閘極（GAA）電晶體的奈米片（nanosheet）架構技術研發持續推進，隨著資本支出規模持續放大，法人看好家登、京鼎、帆宣、漢唐、信紘科、華景電、意德士等台積電大聯盟（TSMC Grand Alliance）合作夥伴直接受惠，2022年營運續看旺且可望優於2021年。
台積電總裁魏哲家在日前法人說明會中指出，台積電投入之年度資本支出是基於對未來數年成長的預期所規畫。在5G和高效能運算（HPC）相關應用的產業大趨勢下，我們正在見證半導體潛在需求的結構性提升現象。為了支持客戶成長，同時為了滿足未來幾年對先進製程和特殊製程需求不斷提升的情況，台積電2021年全年的資本支出為300億美元。魏哲家指出，為面對長期市場需求的結構性成長，台積電正與客戶密切合作以規畫產能，並投資先進製程以及特殊製程技術以支持客戶需求。
雖然先進製程的複雜度提升、對成熟製程的投資、全球生產據點擴展、原料成本增加等因素，台積電面臨生產成本的挑戰，但會持續和供應商夥伴合作以進行成本優化。
台積電維持2021年資本支出300億美元，3年內投資1,000億美元的計畫不變，以2021年投資動作來看，第四季資本支出將大幅提升逾24％達84.2億美元，最大的投資項目在於建置南科Fab 18廠的5奈米及3奈米產能，同時擴建極紫外光（EUV）生產線。台積電預期由5奈米優化的4奈米、最先進的3奈米等都將在2022年下半年進入量產，研發晶圓廠已展開2奈米技術研發。
台積電持續擴大先進製程產能及加速技術推進，2奈米將在2022年取得用地並展開建廠計畫，而基於地緣政治考量，台積電加快海外布局，美國亞利桑那州5奈米廠已開始興建，日本及中國南京的28奈米投資計畫將在2022年陸續展開。設備業者預期2022年台積電資本支出將調升至330～350億美元，再創歷史新高紀錄。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：