晶圓代工龍頭台積電於法人說明會中重申2021年資本支出維持300億美元不變，而以前三季的支出金額來看，第四季資本支出將季增逾24％達84.2億美元。再者，台積電5奈米及3奈米新廠加快裝機，以及南京、日本、美國的新廠投資擴大，設備業者推估2022年資本支出將上看330～350億美元。

台積電全力衝刺先進製程及成熟製程產能建置，2奈米環繞閘極（GAA）電晶體的奈米片（nanosheet）架構技術研發持續推進，隨著資本支出規模持續放大，法人看好家登、京鼎、帆宣、漢唐、信紘科、華景電、意德士等台積電大聯盟（TSMC Grand Alliance）合作夥伴直接受惠，2022年營運續看旺且可望優於2021年。

台積電總裁魏哲家在日前法人說明會中指出，台積電投入之年度資本支出是基於對未來數年成長的預期所規畫。在5G和高效能運算（HPC）相關應用的產業大趨勢下，我們正在見證半導體潛在需求的結構性提升現象。為了支持客戶成長，同時為了滿足未來幾年對先進製程和特殊製程需求不斷提升的情況，台積電2021年全年的資本支出為300億美元。魏哲家指出，為面對長期市場需求的結構性成長，台積電正與客戶密切合作以規畫產能，並投資先進製程以及特殊製程技術以支持客戶需求。

雖然先進製程的複雜度提升、對成熟製程的投資、全球生產據點擴展、原料成本增加等因素，台積電面臨生產成本的挑戰，但會持續和供應商夥伴合作以進行成本優化。

台積電維持2021年資本支出300億美元，3年內投資1,000億美元的計畫不變，以2021年投資動作來看，第四季資本支出將大幅提升逾24％達84.2億美元，最大的投資項目在於建置南科Fab 18廠的5奈米及3奈米產能，同時擴建極紫外光（EUV）生產線。台積電預期由5奈米優化的4奈米、最先進的3奈米等都將在2022年下半年進入量產，研發晶圓廠已展開2奈米技術研發。

台積電持續擴大先進製程產能及加速技術推進，2奈米將在2022年取得用地並展開建廠計畫，而基於地緣政治考量，台積電加快海外布局，美國亞利桑那州5奈米廠已開始興建，日本及中國南京的28奈米投資計畫將在2022年陸續展開。設備業者預期2022年台積電資本支出將調升至330～350億美元，再創歷史新高紀錄。

(時報資訊)

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