全球半導體巨擘英特爾財報失色，尤其資本支出大增，對未來兩、三年毛利率預期僅51～53％，瑞穗、摩根士丹利、瑞銀三外資齊降評，導致股價單日重挫近12％，晶圓代工龍頭台積電受英特爾影響，浮現三重隱憂，ADR開高走低、終場下挫1.77％，兩大晶圓代工巨頭股價同失色。
美系半導體產業明星分析師指出，英特爾營收不如預期、PC需求消退，乃至市占被超微（AMD）瓜分，市場皆早有預期，股價下跌主因在於資本支出大舉提高，壓抑中長期毛利率表現。對應至競爭對手台積電，市場浮現三層疑慮：一、英特爾積極投入資本支出，再與台積電激烈爭鬥；二、英特爾衝刺自身先進製程，未來CPU委由台積電代工機率下降，就算委外製造，比重也可能降低；三、英特爾資本支出大手筆，要擴產就得搶設備，如此不利台積電向設備商壓低價格。
3奈米製程資本拉升
回顧台積電自提出三年千億美元資本支出大計後，市場上便出現擔憂毛利率承壓的聲音，儘管台積電法說釋出持續看好毛利率向上，化解市場部分疑慮，然摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻認為，3奈米製程資本緊張程度明顯拉升，意味3奈米晶圓每片必須定價在2.5萬美元（比5奈米製程貴65～70％），否則台積電難以賺到「合適」利潤。有鑑於此，先進製程長線投資回報率恐仍會是法人爭辯焦點。
Intel毛利率展望 遜預期
英特爾2022年資本支出急升為250～280億美元，高盛預估，2023年將進一步墊高至300億美元，市場看毛利壓力憂慮揮之不去。富邦投顧指出，英特爾毛利率展望遜於市場預期甚多，相比過去五年的60％水準，更明顯消退，反觀AMD預期2022年毛利率來到五成，明年很可能是AMD毛利率首度技壓英特爾「超車元年」。
瑞穗證券最新觀點指出，英特爾轉往資本密集型晶圓代工方向，反而增添了透過核心PC、伺服器產品發展趕上先進製程進度的不確定性，若未來二至三年毛利率真降到51～53％，接下來想回溫恐相當困難，因而將投資評等由「買進」、降至「中立」。
外資圈知名半導體分析師陸行之日前也在粉絲專頁提出見解，直言英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）應該好好盯著Sapphire Rapids量產投片不要再延遲，著重在如何縮短英特爾與台積電的製程技術、成本差距，多花時間強化內部管理與技術藍圖，「把螺絲拴緊」方為上策。
(時報資訊)
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