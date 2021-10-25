日圓匯率創下近15年來新低，讓國人掀起日圓現鈔結匯熱潮，據指出，台灣銀行22日日圓現鈔已不夠提領，現在總行已趕忙向國外調貨，最快25日下午可再補足日圓現鈔庫存。

大型金控高層分析，日圓所以創下近15年新低有四大因素，包括國際原油價格上漲擴大貿易逆差、對海外投資已替代了大量海外出口，疫情使得前往日本的國際觀光客大減，以及市場利用匯價套利。

台銀賣出日圓現鈔價24日為0.2495元，即新台幣1元可以換到超過4塊錢的日圓。國銀業者指出，日本原本就是台灣的海外觀光熱門國家，新冠疫情持續近兩年，國人早就按捺不住，趁日圓匯價走低之際買進日圓是為了替明年出國「超前部署」，更何況現在的匯價已來到近15年來空前新低，民眾也預期距離反彈之期不遠，因此大舉搶進日圓現鈔。

金控高層指出，日圓的弱勢與貿易面的入超和金融面的利差都有關，兩大指標都持續擴大，而日本受疫情衝擊，海外觀光客銳減，入境人數已2019年同月下降99.2％，這對原本已弱勢的日圓匯率更是雪上加霜；市場上的套利操作更加重日圓的賣壓。

大型金控從金融面分析，不論是政策利率或公債利率，日本都是全世界主要貨幣中最低者，加上日圓近年持續貶值，讓日圓套利交易有利可圖；而且，如今美元公債利率及其他主要國家公債利率反彈幅度更遠勝日圓，加深日圓套利交易的利差，等於鼓勵市場大量借入日圓，並將日圓賣出轉換為美元、澳幣、加幣等高利率貨幣，在兩者之間的利差進行套利。

尤其是在日圓持續貶值的預期之下，大型金控高層認為，上述這種交易等於處在利差與匯差「雙重套利」，因而更持續加重日圓貶值。

金控高層認為，日圓一直被視作重要的避險貨幣，目前的匯率不斷探底，代表市場對「避險」的意識尚未覺醒，可能得等到聯準會在縮表、升息有更進一步的動作，日圓才有反轉的可能。

這位高層指出，市場套利操作到某種程度時，也會使日圓匯率出現反轉，例如日圓持續狂貶下可能導致套利交易量逐漸下降、減少、停止，甚至反轉，因為市場會開始將過度貶值所導致的潛在日圓匯率反彈回升幅度，列入利差交易的利得減項，自然限縮日圓持續貶值的空間。

(時報資訊)