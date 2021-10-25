近日來國際鎳原料價格每公噸漲破2萬美元大關，創七年半來新高，且印尼青山集團10月熱軋不銹鋼外銷報價每公噸大漲100多美元，加上大陸鋼廠環保限產、供給吃緊，市場預期燁聯、唐榮將於25日前開出的11月內外銷不銹鋼盤價看漲，每公噸有調漲3,000～4,000元的空間。
惟下游廠商咸認，今年初來上游熱軋原料價格，累計每公噸已大漲超過新台幣4萬元，使得鋼價高高掛，加上外銷航運費用高漲，以及市場庫存偏高，下游加工客戶下單意願轉趨保守，建議上游鋼廠11月盤價最好持穩或小漲，讓今年榮景動能能夠延續到12月。
燁聯、唐榮11月盤價不管小漲或持平，受惠下游鋼廠包括燁興、大成鋼、彰源、新光鋼、新鋼、允強、運錩等相關鋼廠，將有利後市接單。
不銹鋼專家指出，近日來國際鎳價受到巴西淡水河谷鎳礦減產影響，估計較今年目標產量20萬公噸減少3萬～3.5萬公噸，只剩16.5～17萬公噸，導致國際鎳原料期貨與現貨價都暴漲，期貨價每公噸飆到20,963美元，現貨價每公噸也漲到21,046美元，創2014年5月來新高。
不料，受到特斯拉將改變電池原料，加上大陸官方打壓原物料行情，使得鎳期貨與現貨都急轉直下，單日每公噸大跌逾1,000美元，現貨價來到20,022美元左右，期貨價也逼近2萬美元大關。
除鎳價走高外，印尼青山集團調漲10月熱軋外銷報價，每公噸大漲100多美元，在原料成本墊高下，市場預期燁聯、唐榮11月不銹鋼盤價可能續漲，估計每公噸可能有上漲3,000～4,000元的空間。
對此，上游鋼廠則表示，若以原料成本角度來看，確實有續漲的空間，但因近來下游庫存偏高，下單轉趨保守，以致需求減少10％～20％不等，有必要改變營運策略，朝穩紮穩打的方向努力，並考量下游的接單和轉嫁能力，再來確定盤價走勢。因此，對於11月盤價走勢，仍需要進一步觀察和評估，儘可能朝創造雙贏目標邁進。
(時報資訊)
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