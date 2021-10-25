需求太熱，電動車龍頭特斯拉（Tesla）調漲多款車型售價，官方網站23日顯示，Model X長續航版和Model S長續航版兩款車型的價格調高5,000美元；Model Y和Model 3系列則是十月以來第二度漲價。
Model X長續航版和Model S長續航版現在的美國官網售價分別為104,990美元和94,990美元。
由於零件短缺，加上需求強勁，特斯拉的交車時間一再拉長。新版Model X一周前才出推出，目前官網顯示要等到一年後才能交車。
較為親民的Model Y長續航版和Model 3標準續航升級版的價格上漲2,000美元，分別為56,990美元和43,990美元。
十月初的時候，Model 3和Model Y系列已調漲過1,000或2,000美元，視其規格而定。
市調機構DataTrek Research於22日發布研究報告指出，Tesla三款車型的累計Google搜尋次數遠超過「電動車」的搜尋量。報告指出，即便人們對於特斯拉的股價有所爭論，但無疑該公司已在美國建立起非常強勁的電動車品牌。
《巴倫》（Barron's）周刊則是用EV一詞，而不是該市調機構所用的electric car在Google上搜尋。結果仍然相同，Model 3與Model Y累計搜尋次數打敗EV的總搜尋數。
特斯拉財務長柯克洪（Zachry Kirkhorn）20日在第三季財報法說會上表示，大家都想買部電動車，而且大家現在都想買部特斯拉。他們為此感到十分振奮。
拜第三季財報強勁的刺激，22日特斯拉股價同步刷新收盤與盤中高價紀錄。收盤價為909.68美元的歷史新高，市值約達8,600億美元。盤中歷史高價則為910美元。
(時報資訊)
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