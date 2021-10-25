在全球汽車業尚未解決「缺晶片」問題之際，「缺鎂」又形成另一風險。全球約85％的鎂產量來自中國，受到「能耗雙控」政策影響，中國鎂主產區陝西省榆林市及府谷縣9月中下旬相繼公布限電限產通知，使當地鎂企產量受限，影響全球供應，威脅到汽車產能復甦。
綜合陸港媒體報導，在汽車製造業中，鎂是生產鋁合金的關鍵原材料，而鋁合金被廣泛用在汽車變速箱、轉向柱、座椅框架、油箱蓋等各個零部件。市場分析，如果中國鎂產量遲遲無法恢復，全球汽車業將再度面臨大規模停工風險。
9月13日，榆林市公布「確保完成2021年度能耗雙控目標任務通知」，主產區大部分鎂企50％產量受限，涉及鎂廠40多家。當月20日，府谷縣發函要求榆林市供電局即日起，對府谷縣鎂企停止生產供電。
此次限產將直接影響鎂整體供應量。美銀證券強調，缺鎂可能導致缺鋁，進而影響汽車產量，但此一問題才剛浮現，還沒有汽車製造商對此提出警告。由於鎂難以儲存（三個月後開始氧化），如果中國後續不盡快擴大產量，全球鎂庫存在2021年底前可能會降至極低水準。
中國大宗商品資訊供應商百川盈孚統計，2020年中國鎂產量年減6.4％至90.7萬噸，其中陝西產量為59.1萬噸，占比高達65.18％排名各省第一。
另外，據中國海關總署數據顯示，中國生產的鎂幾乎有一半出口到歐洲。由於中國鎂產量受限，歐洲的鎂庫存量已經降至極度危險水準。市場研究機構Argus Media指出，過去一個月，歐洲鎂進口價飆漲75％至每噸9,000美元以上的歷史新高。
市場分析，受中國限電限產影響，預估在2021年底前，全球鎂供應量將下降70％左右。目前，德國乃至整個歐洲的鎂儲備量預計僅可維持到11月底。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：