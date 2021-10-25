在全球汽車業尚未解決「缺晶片」問題之際，「缺鎂」又形成另一風險。全球約85％的鎂產量來自中國，受到「能耗雙控」政策影響，中國鎂主產區陝西省榆林市及府谷縣9月中下旬相繼公布限電限產通知，使當地鎂企產量受限，影響全球供應，威脅到汽車產能復甦。

綜合陸港媒體報導，在汽車製造業中，鎂是生產鋁合金的關鍵原材料，而鋁合金被廣泛用在汽車變速箱、轉向柱、座椅框架、油箱蓋等各個零部件。市場分析，如果中國鎂產量遲遲無法恢復，全球汽車業將再度面臨大規模停工風險。

9月13日，榆林市公布「確保完成2021年度能耗雙控目標任務通知」，主產區大部分鎂企50％產量受限，涉及鎂廠40多家。當月20日，府谷縣發函要求榆林市供電局即日起，對府谷縣鎂企停止生產供電。

此次限產將直接影響鎂整體供應量。美銀證券強調，缺鎂可能導致缺鋁，進而影響汽車產量，但此一問題才剛浮現，還沒有汽車製造商對此提出警告。由於鎂難以儲存（三個月後開始氧化），如果中國後續不盡快擴大產量，全球鎂庫存在2021年底前可能會降至極低水準。

中國大宗商品資訊供應商百川盈孚統計，2020年中國鎂產量年減6.4％至90.7萬噸，其中陝西產量為59.1萬噸，占比高達65.18％排名各省第一。

另外，據中國海關總署數據顯示，中國生產的鎂幾乎有一半出口到歐洲。由於中國鎂產量受限，歐洲的鎂庫存量已經降至極度危險水準。市場研究機構Argus Media指出，過去一個月，歐洲鎂進口價飆漲75％至每噸9,000美元以上的歷史新高。

市場分析，受中國限電限產影響，預估在2021年底前，全球鎂供應量將下降70％左右。目前，德國乃至整個歐洲的鎂儲備量預計僅可維持到11月底。

(時報資訊)